











До 11 сентября на бульваре Мулен в Монако в окне аукционного дома Artcurial можно было увидеть обложку книги бельгийского художника комиксов Эрже (Hergé), которая может стать самым дорогим комиксом, когда-либо продававшимся.

Речь идет об уникальном дизайне обложки «Голубого лотоса» — пятого эпизода легендарной серии комиксов Эрже «Приключения Тинтина». Иллюстрация размером 35 на 35 см, выполненная индийскими чернилами, акварелью и гуашью, оценивается в 2-3 миллиона евро. На ней изображен Тинтин, прячущийся от грозного дракона.

До сих пор обложка комикса никогда не выставлялась на продажу. 21 ноября в Париже пройдет аукцион. После Монако иллюстрация отправится в Брюссель — место рождения Тинтина, позже — в Мюнхен и, наконец, в Париж.

Настоящий шедевр

«Это уникальное произведение, и, пожалуй, самое важное произведение искусства комикса из частной коллекции. Это настоящий шедевр, вобравший в себя гений Эрже, и, наверное, самая красивая обложка серии о Тинтине», — говорит эксперт по комиксам Artcurial Эрик Леруа (Eric Leroy).

Дизайн обложки был отвергнут издательством Эрже, потому что был слишком дорогим для печати. Эрже отдал рисунок Луи Кастерману (Louis Casterman) — сыну своего издателя. Кастерман сложил рисунок в шесть раз и хранил его в ящике. До сих пор на рисунке видны складки.

«Следы — это часть истории произведения. Из-за того, что работа так долго хранилась в сложенном состоянии, рисунок сохранил свои оригинальные цвета. Восстановить его до исходного состояния — дело будущего покупателя, если он того захочет», — говорит эксперт по комиксам.