











Россиянин, датчанин и Lamborghini стоимостью 260 000 евро, незаконно зарегистрированный в Монако.

Житель Монако из Дании и российский бывший резидент Монако были оштрафованы на 5 тысяч евро каждый с отсрочкой исполнения наказания сроком на три месяца. Их обвинили в том, что они незаконно получили номерной знак Монако для автомобиля.

Как сообщает Monaco Matin, россиянин попросил датчанина зарегистрировать его Lamborghini стоимостью 260 000 евро в Княжестве. Датчанин зарегистрировал Lamborghini своего друга в Монако под своим именем, используя фиктивный счет. Россиянин проживал в Монако в 2018 году, но сейчас проживает на Кипре.

«Подарок на день рождения»

Мошенничество с регистрацией автомобиля попало в поле зрения властей, когда россиянин разбил Lamborghini в Монако. Россиянин, находясь за рулем автомобиля, не смог предоставить полиции карту резидента. Водитель заявил, что одолжил машину у друга.

На суде датчанин представил свою версию: якобы Lamborghini был подарком на день рождения его русского друга, а зарегистрировать машину на его имя предложил автосалон. «Я сделал это по дружбе. Я думал, что мой друг все еще проживает в Княжестве», — сказал датчанин суду.

Точные мотивы появления номерного знака Монако не сообщаются. Однако регистрация автомобиля на вымышленное имя дает финансовые преимущества, поскольку автомобиль не считается частью активов его истинного владельца.