











Новый Национальный Музей Монако (Nouveau Musée National de Monaco) открывает ретроспективу японского художника Шимабуку выставкой «165-метровая русалка и другие истории». Выставка откроется с 19 февраля на вилле Палома.

Жажда путешествий японского художника — необходимое спасение для всех истинных странников, ограниченных пандемией коронавируса. У истоков выставки «165-метровая русалка и другие истории» лежит японская средневековая легенда о приключениях и встречах Шимабуку. По словам организаторов, работы художника строятся как в эпической поэме. Они всегда связаны с водной стихией, занимающей особое место в жизни художника.

Морские пейзажи и солнечные дни — в работах Шимабуку простые моменты обретают значение. Художник черпает вдохновение в родной стране — Японии, а также в Бразилию, Монако и других странах. Посетители выставки смогут познакомиться со скульптурами, фильмами, фотографиями и инсталляциями, созданными за последние 30 лет.

Легенда о русалке длиной 165 метров

Все начинается с того, что художник обнаруживает в городке на острове Кюсю в Японии останки русалки, тело которой составляет 165 метров в длину. Художник купил веревку длиной 165 метров. В время путешествий по миру эта веревка становится связующей нитью между прошлым и настоящим.

В 2018 году Новый Национальный Музей Монако приобрел инсталляцию «Я путешествую с 165-метровой русалкой». Она стала отправной точкой для выставки и дополнена артефактами, произведенными разными мастерами в Княжестве.

Выставка «165-метровая русалка и другие истории» пройдет с 19 февраля по 3 октября 2021 года на Вилле Палома — NMNM, 56 Boulevard du Jardin Exotique, Монако.