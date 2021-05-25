











Программа Летнего спортивного фестиваля в Монте-Карло (Monte-Carlo Sporting Summer Festival) уже известна. Мероприятия пройдут с 16 июля по 14 августа. Гостей ждет множество ярких событий!

На протяжении 45 лет каждое лето звезды с мировым именем встречаются на Летнем спортивном фестивале в Монте-Карло, организованном под эгидой казино Монте-Карло. В прошлом году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году фестиваль возвращается на знаковые площадки Княжества: в концертный зал Salle des Étoiles, в Оперу Монте-Карло и Казино Монте-Карло.

Пандемия несколько повлияла на ход мероприятия. В программе стало меньше дней, а также уменьшилось допустимое число гостей. Гала-шоу остается в программе, но с обязательным социальным дистанцированием. Возможно, к началу фестиваля санитарно-эпидемиологические правила будут ослаблены, и это позволит большему числу гостей насладиться фестивалем.

Качественная программа

В этом году в мероприятии примут участие крупные мировые звезды. Среди них — британский исполнитель Джейми Каллум, который откроет гала-концерт. 24 июля звезды исполнят знаменитые хиты группы «ABBA». 6 августа после четырехлетнего отсутствия на сцену вернется Паоло Конте, а 7 августа выступит Энрике Иглесиас.

В последний вечер фестиваля выступят известные исполнители песни «We Are Family», Sister Sledge.

От диско до джаза: музыкальные предпочтения всех меломанов будут учтены. Для международной аудитории организованы три специальных вечера. Русская музыка прозвучит 31 июля в Salle des Etoiles, где выступит Стас Михайлов и Artik & Asti. 10 августа можно будет послушать хиты в исполнении Валерия Меладзе, группы «Виа Гра» и Альбины Джанабеавой. Затем настанет очередь восточной музыки с Асси Аль Халлани.

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