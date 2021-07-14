











В понедельник вечером в телевизионном обращении, президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов к массированной вакцинации и об ограничениях для непривитых. Насколько мы близки к аналогичной ситуации в Монако? Предлагаем читателям обновленную информацию о ходе эпидемии.

Как обстоят дела с коронавирусом в Монако?

В этот понедельник, 12 июля, было выявлено два новых случая заражения коронавирусом и пять случаев выздоровления. Эти цифры добавляются к 2624 лицам, переболевшим коронавирусом, и 2548 излечившимся с начала пандемии.

Из 3902 тестов, проведенных в период с 4 по 11 июля включительно, количество подтвержденных случаев (резиденты и нерезиденты Монако) составляет 1,8%. Что касается уровня заболеваемости (количество подтвержденных случаев на 100 000 человек за последние 7 дней), то он составляет 91,26. Это вдвое больше, чем на предыдущей неделе: 41,72.

По словам Дидье Гамердингера (Didier Gamerdinger), министра социальных дел и здравоохранения, эта цифра объясняется возвращением восьми молодых людей из Марбельи в Испании, которые по прибытии не соблюдали меры безопасности и социального дистанцирования.

Как обстоят дела с вакцинацией?

В связи с увеличением числа положительных случаев в Монако, Княжеское правительство вновь подчеркнуло важность вакцинации.

Чтобы ускорить вакцинацию и привлечь к ней как можно больше людей, правительство Монако решило сделать вакцинацию бесплатной для людей старше 50 лет, пользующихся социальным страхованием в Монако, а также для всех иностранных граждан, работающих в Княжестве.

Что касается данных по вакцинации, то на 8 июля включительно 20 624 человека, т.е. 53,78% населения Монако, получили первую дозу вакцины. В то время как 18 225 человек, т.е. 88,37% от общего количества людей, получивших первую дозу, сделали вторую прививку.

Каковы новые меры во Франции?

На Лазурном берегу наблюдается один из самых высоких показателей заболеваемости во Франции (66,1). В связи с этим, власти Ниццы решили восстановить ношение масок на улицах. Обязательная мера, которая, кажется, не очень хорошо соблюдается в городе.

Возвращаясь к речи Эммануэля Макрона, президент Франции хочет сосредоточить ограничения на непривитых, а не на всех. В связи с этим, уже с 21 июля санитарный пропуск будет обязательным для входа в учреждения культуры, собирающие более 50 человек, а с начала августа — в бары, рестораны, самолеты, автобусы, дома престарелых, больницы и торговые центры. В то время как ПЦР-тесты станут платными осенью.

А как в Монако?

С появлением «Дельта-варианта» по-прежнему необходимо соблюдать меры предосторожности. Именно поэтому в некоторых районах Княжества ношение масок на улицах по-прежнему является обязательным.

Как и во Франции, в Монако действует санитарный пропуск — Monaco Safe Pass — для путешествий и доступа на крупные мероприятия.

Поэтому правительство призывает всех пройти вакцинацию как можно скорее, чтобы защитить себя и других.

Как получить прививку? Свяжитесь с горячей линией Covid-19 по телефону 92.05.55.00 (доступен 7 дней в неделю с 8 утра до 8 вечера) Или посетите веб-сайт Вакцинация против Covid-19.