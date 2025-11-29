Netflix представляет документальный фильм о загадочной смерти банкира Эдмона Сафра в Монако

Netflix объявил дату премьеры — 17 декабря выйдет фильм «Убийство в Монако», документальная работа режиссёра Ходжеса Асри. Лента возвращает зрителей к одному из самых громких и обсуждаемых преступлений в истории Княжества.

3 декабря 1999 года миллиардер и банкир сирийского происхождения Эдмон Сафра погиб от удушья во время пожара в своей роскошной квартире на верхнем этаже здания La Belle Époque на авеню Остенде. Вместе с ним погибла медсестра Вивиан Торренте. На тот момент Сафре было 67 лет, он был тяжело болен Паркинсоном, а за несколько месяцев до трагедии завершил крупную сделку — продал свою банковскую империю, включая Republic National Bank of New York, группе HSBC за 10,3 миллиарда долларов. Неожиданная продажа со значительной скидкой моментально вызвала вопросы в мировых финансовых кругах и усилила напряжение в семье из-за наследства.

Трагическая инсценировка

Расследование довольно быстро вывело следствие на Теда Махера — американского медбрата, которого недавно наняли в личную службу Сафры. Махер, бывший военнослужащий спецназа, переквалифицировался в неонатального медбрата и работал на банкира всего несколько месяцев, получая при этом очень высокий оклад.

По версии суда, Тед Махер поджёг корзину для бумаг под пожарной сигнализацией и инсценировал нападение, надеясь предстать в глазах работодателя спасителем. Чтобы придать правдоподобия собственной истории о двух нападавших в масках, он даже ранил себя ножом в живот и бедро. Следствие решило, что мотивом стали зависть к коллегам и страх потерять высокооплачиваемую работу.

Услышав о предполагаемом «нападении», Эдмон Сафра вместе с Вивиан Торренте укрылись в безопасной комнате квартиры. Но пожар вышел из-под контроля и распространился гораздо сильнее, чем Махер рассчитывал. Спасателей вызвали около пяти утра, но добраться до людей они смогли лишь спустя несколько часов — в том числе из-за ложной информации о вооружённых злоумышленниках, из-за которой пожарные и полиция искали несуществующих «коммандос». Сафра и Торренте скончались от удушья, вызванного токсичным дымом.

Признание, судебный процесс и споры

Тед Махер признался в содеянном через три дня после событий, 7 декабря 1999 года, положив конец периоду интенсивных спекуляций, когда распространялись самые разные версии — от вмешательства русской мафии до действий палестинских террористов. В ноябре 2002 года медбрат предстал перед Уголовным судом Монако и был приговорён к десяти годам лишения свободы за умышленный поджог, повлекший смерть. Этот процесс, названный региональной прессой «процессом века», привлёк внимание мировой общественности. Тем не менее, дело оставило ряд нерешённых вопросов, которые продолжают вызывать споры.

Почему спасатели так долго добирались до жертв в Княжестве, известном своей эффективностью? Некоторые элементы дела так и не были полностью прояснены. Отбыв наказание, Тед Махер отказался от своих признаний, утверждая, что они были получены под давлением — что власти Монако категорически оспаривают.

Несмотря на вынесенный приговор, дело продолжает порождать альтернативные версии. Упоминались связи с российской мафией, поскольку в 1998 году Сафра предупредил американские и швейцарские власти, а также ФБР о подозрительных финансовых операциях, связанных с деньгами МВФ и российскими чиновниками. В 1996 году банкир также стал соучредителем Hermitage Capital Management вместе с Биллом Браудером и Бенни Штейнметцем — инвестиционного фонда, ставшего крупным игроком в России и впоследствии оказавшегося в центре дела Сергея Магнитского.

Трейлер документального фильма Netflix, недавно представленный зрителям, обещает подробно разобрать разные версии произошедшего и дать слово ключевым свидетелям, среди которых — леди Колин Кэмпбелл. Картина органично дополняет популярную на платформе линейку проектов в жанре true crime. Спустя 25 лет после трагедии фильм вновь возвращает внимание к делу, которое всё это время продолжало интриговать и вызывать новые вопросы.