Имейл-бомбы — новая угроза, которая захлёстывает почтовые ящики Монако

Сегодня примерно четыре из десяти интернет-пользователей по всему миру уже сталкивались с киберпреступлениями © Cottonbro - Pexels

В Монако появилась новая схема мошенничества — так называемые имейл-бомбы. Суть этой кибератаки в том, что злоумышленники намеренно перегружают электронный ящик жертвы, чтобы затем легче вовлечь её в дальнейшую аферу.

После череды фишинговых рассылок и поддельных судебных уведомлений TVMonaco предупреждает о новой технике. Во время емейл-бомбы почтовый ящик буквально за считаные минуты может быть завален сотнями или даже тысячами писем. Мошенники подписывают адрес жертвы на десятки и сотни рассылок и сервисов. В результате почта переполняется, важные письма теряются в общей массе, а настоящие предупреждения о безопасности просто становятся незаметными.

И на этом кибератака, как правило, не заканчивается. В созданном мошенниками хаосе «лицо, представляющееся техническим специалистом, связывается с жертвой по телефону или электронной почте, выдавая себя за сотрудника службы технической поддержки, чтобы исправить уязвимость в системе», — объясняет специалист в интервью TVMonaco. После этого злоумышленник предлагает установить программу для удалённого доступа — якобы чтобы решить проблему. На самом же деле это позволяет ему получить полный контроль над устройством и украсть конфиденциальные данные.

Власти напоминают о базовых правилах цифровой безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, не оставлять свой емейл на сомнительных сайтах, не передавать личные данные по телефону и обязательно использовать двухфакторную аутентификацию.

Эта схема стала ещё одним элементом в цепочке предупреждений о кибератаках, направленных против жителей Монако. В последние месяцы отмечаются и многочисленные телефонные мошенничества. При малейших сомнениях специалисты советуют обращаться напрямую в киберподразделение Службы общественной безопасности (cyber@gouv.mc).