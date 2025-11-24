Быстрая мода под ударом: Европа облагает налогом дешёвые посылки с 2026 года

Французские депутаты поддержали введение фиксированного сбора — два евро за каждую такую посылку, если она отправлена из страны, не входящей в ЕС. Фактически мера направлена на популярные китайские платформы быстрой моды.

В среду вечером Национальная ассамблея Франции окончательно одобрила этот налог в рамках обсуждения бюджета на 2026 год. За законопроект проголосовали 208 депутатов, против — 87. Новый сбор начнёт действовать с 1 января 2026 года — почти на девять месяцев раньше, чем в остальных странах Европы. Как объясняет TV Monaco, цифры говорят сами за себя: только в 2024 году в Европу было доставлено 4,6 миллиарда посылок стоимостью менее 150 евро. Это более 145 посылок каждую секунду. По данным Европейской комиссии, 91% таких отправлений приходилось на Китай. До сих пор эти товары фактически проходили «без препятствий»: они не облагались пошлинами и не проходили полноценный контроль. В прошлом году французская таможня проверила лишь 0,125% мелких посылок — ничтожную долю от их общего объёма.

500 миллионов евро на усиление контроля

Министр государственных счетов Амели де Моншален поддержала новый сбор, отметив, что доходы от него пойдут на покупку современных сканеров и расширение штата таможенной службы. По прогнозам, этот налог будет приносить около 500 миллионов евро в год. Эти средства помогут эффективнее выявлять опасные или не соответствующие нормам товары, которые массово поступают через такие платформы, как Shein и Temu. Взимать сбор будут через систему НДС — деньги будут отправляться напрямую от самих платформ, а не от покупателей.