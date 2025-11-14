ВВП Монако впервые превысил 10 миллиардов евро

По данным Монегасского института статистики и экономических исследований Imsee, экономика Монако в 2024 году выросла на 8,8%. Больше всего этому помогли развитие услуг для бизнеса и стремительный рост строительного сектора.

Валовой внутренний продукт Княжества достиг 10,24 миллиарда евро — впервые преодолев символическую планку. Эти данные, опубликованные в отчёте IMSEE, подтверждают устойчивый подъём, продолжающийся с 2020 года, когда ВВП был чуть ниже шести миллиардов. В среднем за последние пять лет экономика росла примерно на 12% в год с учётом инфляции. Результат 2024 года — 8,8% — почти на три пункта выше, чем годом ранее. Рост отражается и на рынке труда: занятость в частном секторе увеличилась на 5,5%, и теперь в нём работают более 60 400 человек.

Экономическое влияние за пределами Монако

Хотя Монако занимает всего два квадратных километра и в нём живут примерно 38 000 человек, его экономика оказывает заметное влияние на весь соседний регион. Около 80% сотрудников частного сектора приезжают на работу из французского департамента Приморские Альпы, ещё 9% — из Италии. Благодаря этому Монако играет роль важного экономического центра для всей Ривьеры.

Самым прибыльным остаётся сектор научной и технической деятельности, а также административных и вспомогательных услуг. В 2024 году он принёс 2,4 миллиарда евро — почти четверть всего ВВП. В эту сферу входят, среди прочего, бизнес-консалтинг, инженерия, бухгалтерские и юридические услуги, реклама, административная поддержка, временные кадровые агентства, клининговые и охранные компании.

На втором месте — финансовый и страховой сектор с показателем 1,8 миллиарда евро. Гостиничный и ресторанный бизнес занимает пятую позицию: его вклад составил 828 миллионов евро. Единственной сферой, где отмечено снижение, стала розничная торговля: её объём уменьшился до 553 миллионов евро, что соответствует падению на 3,4%.