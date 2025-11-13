Le PIB de Monaco franchit pour la première fois les 10 milliards d’euros

La Principauté affiche une croissance économique de 8,8% en 2024, portée par les services aux entreprises et une construction en pleine expansion, selon l’Imsee.

Le produit intérieur brut monégasque a atteint 10,24 milliards d’euros en 2024, franchissant un seuil symbolique après quatre années de reprise soutenue. L’Institut monégasque de la statistique et des études économiques a publié lundi ces chiffres qui confirment une trajectoire remarquable depuis 2020, année où le PIB était légèrement inférieur à six milliards d’euros. Sur les cinq dernières années, la progression annuelle moyenne corrigée de l’inflation avoisine 12%. Cette croissance de 8,8% en 2024 représente près de trois points de plus que l’année précédente. L’emploi dans le secteur privé accompagne cette dynamique avec une hausse de 5,5%, totalisant plus de 60 400 salariés.

Un rayonnement économique transfrontalier

Bien que Monaco ne compte que 38 000 résidents sur son territoire de deux kilomètres carrés, sa vitalité économique profite largement aux territoires voisins. Près de 80% des salariés du secteur privé monégasque vivent dans les Alpes-Maritimes et 9% en Italie, faisant de la Principauté un moteur économique régional majeur.

L’intérim franchit un nouveau palier avec 321,7 millions d’euros en 2024

© DR

Le secteur des activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien reste le principal contributeur avec 2,4 milliards d’euros générés en 2024, soit près d’un quart du PIB. Cette catégorie regroupe notamment le conseil d’affaires, l’ingénierie, la comptabilité, les services juridiques, les agences de publicité, les activités administratives, les agences d’intérim, le nettoyage et la sécurité…

Les activités financières et d’assurance arrivent en deuxième position avec 1,8 milliard d’euros. Le secteur hébergement et restauration se classe cinquième avec 828 millions d’euros. Seul le commerce de détail enregistre un repli à 553 millions d’euros, en baisse de 3,4%.