Правительство предупреждает о попытках мошенничества по электронной почте
Существуют определенные признаки, которые помогут распознать злоумышленников.
Вы, несомненно, получили хотя бы одно из них. Княжество захлестнула волна мошеннических писем. Рассылаемые в случайном порядке с разных электронных адресов, они иногда ускользают от антиспамового фильтра.
Это явление известно как «фишинговая кампания». Ее цель — побудить пользователей следовать инструкциям в сообщении, чтобы «подцепить» своих жертв и обмануть их.
Как избежать обмана?
В случаях, выявленных правительством, электронные письма сообщают жертве о том, что против неё открыто дело «уголовном преследовании за действия сексуального характера». Пользователей просят открыть PDF-файл и ответить на сообщение. Правительство отмечает, что «ни одно монегасское ведомство не рассылает подобных повесток».
Чтобы не стать жертвой такого типа сообщений, необходимо проявить бдительность и обратить внимание на несколько моментов:
- От кого оно: внимательно проверьте адрес электронной почты отправителя. Возможно, некоторые символы были заменены или добавлены для сходства с адресами официальных учреждений, например «i» и «l». Кроме того, формат адреса электронной почты, используемый государственными службами Монако, — всегда xxxx@gouv.mc.
- Оформление: если вы заметили небрежное оформление или орфографические ошибки, это часто является признаком мошеннического электронного письма.
Если вы получили сообщение о попытке мошенничества, обязательно перешлите его на адрес cyber@gouv.mc. Но ни в коем случае не отвечайте на письмо и не открывайте PDF-файл.
Этот вид мошенничества существует в различных формах и может выглядеть как письма от различных компаний и учреждений, поэтому важно сохранять бдительность в отношении электронной почты.