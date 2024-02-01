Правительство предупреждает о попытках мошенничества по электронной почте

Не отвечайте на письма и не открывайте вложенные файлы — Все права защищены

Существуют определенные признаки, которые помогут распознать злоумышленников.

Вы, несомненно, получили хотя бы одно из них. Княжество захлестнула волна мошеннических писем. Рассылаемые в случайном порядке с разных электронных адресов, они иногда ускользают от антиспамового фильтра.

Это явление известно как «фишинговая кампания». Ее цель — побудить пользователей следовать инструкциям в сообщении, чтобы «подцепить» своих жертв и обмануть их.

В случаях, выявленных правительством, электронные письма сообщают жертве о том, что против неё открыто дело «уголовном преследовании за действия сексуального характера». Пользователей просят открыть PDF-файл и ответить на сообщение. Правительство отмечает, что «ни одно монегасское ведомство не рассылает подобных повесток».

Alerte et sensibilisation à la réception de messages frauduleux



Des emails frauduleux sont largement diffusés, de manière non ciblée, depuis des adresses courriel différentes, échappant, pour certaines, aux filtres anti-spam des fournisseurs de messagerie. pic.twitter.com/sQbreXQ0N0 — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) January 29, 2024

Чтобы не стать жертвой такого типа сообщений, необходимо проявить бдительность и обратить внимание на несколько моментов:

От кого оно: внимательно проверьте адрес электронной почты отправителя. Возможно, некоторые символы были заменены или добавлены для сходства с адресами официальных учреждений, например «i» и «l». Кроме того, формат адреса электронной почты, используемый государственными службами Монако, — всегда xxxx@gouv.mc.

Возможно, для сходства с адресами официальных учреждений, например «i» и «l». Кроме того, формат адреса электронной почты, используемый государственными службами Монако, — всегда Оформление: если вы заметили небрежное оформление или орфографические ошибки, это часто является признаком мошеннического электронного письма.

Если вы получили сообщение о попытке мошенничества, обязательно перешлите его на адрес cyber@gouv.mc. Но ни в коем случае не отвечайте на письмо и не открывайте PDF-файл.

Этот вид мошенничества существует в различных формах и может выглядеть как письма от различных компаний и учреждений, поэтому важно сохранять бдительность в отношении электронной почты.

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