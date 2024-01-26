Вор-рецидивист похитил в Hôtel de Paris драгоценности на сумму более 350 000 евро

До суда в Монако этот гражданин Перу уже провел за решеткой 20 лет.

На этот раз его жертвами стала супружеская пара из Нью-Йорка, которая решила совместить приятное с полезным во время командировки и провести время в роскошном отеле Hôtel de Paris в Монако. Этот выбор, казалось бы, должен был сделать их пребывание незабываемым, но вместо этого они попали в ловушку хитроумного и опытного преступника.

События разворачивались 20 июня 2019 года, когда гости проживали в одном из роскошных номеров пятизвёздочного отеля. Внезапно в двери постучал мужчина, представившийся уборщиком, и сообщил о проблемах с системой кондиционирования. Клиент отеля открыл дверь, но явно был настороже. Но «уборщик» настаивал, и, в конце концов, был допущен в номер. Затем злоумышленник попросил клиента отеля пройти в другую комнату якобы для проверки кондиционера и воспользовался моментом, чтобы забрать все содержимое сейфа, включая две пары часов Rolex, часы Hermès, ожерелье, несколько пар сережек, три браслета, пару запонок и кулон.

Когда пара поняла, что их обманули, было уже слишком поздно. К тому моменту преступник уже покинул территорию Княжества, и жертвам пришлось немедленно оповестить персонал отеля, который обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов активно начали расследование, снимая отпечатки ладоней и пальцев, а также анализируя записи камер видеонаблюдения, чтобы попытаться проследить маршрут злоумышленника.

Международный ордер на арест

По словам полиции, на записях был замечен мужчина со «сверкающими предметами». По дороге по авеню д’Останд он несколько раз переодевался. Позже полиция получила результаты наблюдений, которые совпали с человеком, изображенным на записях камер видеонаблюдения. Тот же самый мужчина также был объявлен в розыск по ту сторону границы, в Каннах, за аналогичное ограбление всего за несколько дней до произошедшего. Власти Монако выдали международный ордер на его арест.

Сдавшись агентам Интерпола, преступник был экстрадирован из Испании и прибыл в Монако во вторник, 16 января, чтобы предстать перед судом в понедельник, 22 января. На заседании по уголовному делу обвиняемый в сопровождении полицейских и в наручниках оказался лицом к лицу с ограбленной им парой из Нью-Йорка. Он обратился к председателю суда: «Все, что вы сказали, — чистая правда», — признался он через переводчика. «Как вы выбрали свою жертву?» — спросил Флорестан Беллизона. Пятидесятилетний мужчина в толстовке, с многодневной щетиной и с всклокоченными волосами признался, что его привлекли часы на запястье его жертвы, которые он заметил ранее.

Свыше 40 лет в преступном мире

Где находятся украденные вещи? Обвиняемому было трудно ответить на этот вопрос. Смутившись, он признался, что продал их в Италии в небольшом магазинчике на углу улицы, и получил за них всего 23 000 евро. «Это явно магазин по сбыту нелегальной продукции. Одни часы стоят от 50 000 до 60 000 евро», — заметил председатель суда. Прокурор был недоволен забывчивостью подсудимого: «Где же вы продали эти предметы? Не говорите, что не помните! Я никогда в это не поверю!»

Подсудимый искренне признался, что боится возмездия за свои поступки. Является ли он частью преступной сети? Судьи начали в этом сомневаться. «Я начал воровать, когда мне было 13 лет, вытаскивая кошельки из сумок. Но сейчас я стремлюсь изменить свою жизнь. Последнее, что я хочу сделать, — это разбить сердце своей 12-летней дочери, которая сейчас находится в Перу», — признался он, обращаясь к истцу, сидевшему на скамье обвинителей, и принося извинения. Прошедший к трибуне истец ответил: «Я признателен за ваши извинения, так как от SBM я их не получил. Мне даже пришлось оплатить счет за отель. Я считаю это позором», — заметил стильно одетый американец.

«Монако должно оставаться привилегированным местом»

Интересы исковой стороны представляла адвокат Пьер-Анн Ногес-дю-Монсо (Me Pierre-Anne Noghès-du Monceau). «Ущерб носит как финансовый, так и моральный характер. Позвольте мне описать чувства моих клиентов. Они приехали в Монако, в один из лучших отелей, думая, что смогут без страха носить свои лучшие украшения, часы и бриллианты. Они наслаждались обслуживанием высшего класса в этом фешенебельном отеле, и вдруг кто-то вторгается в их частную жизнь. Этот человек покусился на святую святых — безопасность, обещанную в Монако. Да, сейф не был заперт, но ведь гости в это время находились в своем номере! И он украл драгоценности, некоторые из которых были подарками и сувенирами из их путешествий. Некоторые из этих предметов, особенно часы, значительно выросли в цене с момента кражи, поэтому, учитывая их нынешнюю стоимость, финансовый ущерб оценивается в 430 000 евро, а моральный — в 20 000 евро. Я убеждена, что нам следует проявить настойчивость и решимость, чтобы продемонстрировать, что ворам в Монако не место. Мы должны чётко дать преступникам понять, каковы будут последствия».

Прокурор Максим Мейе (Maxime Maillet) был полностью согласен с позицией адвоката истца, подчеркнув, что «Монако должно оставаться местом, где людям не приходится беспокоиться о своей физической безопасности и сохранности своего имущества. Этот господин провел 20 лет своей жизни в тюрьме и обладает богатым криминальным опытом. Его преступление является серьезным по многим параметрам. Хотя я услышал его слова сожаления о своих действиях, но, чтобы изменить свою жизнь, необходимо взять на себя ответственность за прошлое. Учитывая его предыдущие судимости, я прошу назначить максимальное наказание — пять лет лишения свободы, один из которых – условно».

Как получить бесплатного адвоката в Монако?

Адвокат защиты Маева Зампори (Maeva Zampori) попыталась смягчить суд, описав испытания, выпавшие на долю её клиента: «Он происходит из большой и очень бедной семьи, и он всегда считал своим долгом обеспечить её выживание. Мой клиент вступил на путь преступности ещё в юном возрасте, чтобы обеспечить свою семью. Он сам признался, что из своих 57 лет 20 провел в тюрьме. Это нанесло огромный ущерб его родным и особенно дочери, которую он практически не видел. 2023 год стал для него периодом осознания и взятия на себя ответственности. Когда он узнал, что его разыскивает Интерпол, он почувствовал всю тяжесть своих действий».

Суд назначил мужчине более мягкое наказание в виде двух лет лишения свободы. Он также присудил компенсацию материального и финансового ущерба стороне истца в размере около 300 000 евро, что меньше запрошенных адвокатом 450 000 евро.