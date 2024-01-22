Как получить бесплатного адвоката в Монако?

Процедура получения бесплатного адвоката зависит от вашего финансового положения. Если ваш доход ограничен, государство может оплатить услуги адвоката.

Существует две основные схемы, учитывающие характер дела и вашу роль в нем. Самая известная система, которая часто упоминается в СМИ и фильмах, — это система назначения защитника судом. Однако на практике она не является самой распространенной, поскольку применяется только в отношении обвиняемых по уголовным делам.

В случае чрезвычайной ситуации и взятия с поличным, когда человек задержан на месте преступления и в тот же день предстаёт перед судом, он имеет право на назначенного судом адвоката, независимо от своего материального положения. Естественно, обвиняемые всегда могут обратиться к адвокату по своему выбору.

и он имеет право на назначенного судом адвоката, независимо от своего материального положения. Естественно, обвиняемые всегда могут обратиться к адвокату по своему выбору. Во всех остальных случаях между вызовом в суд и началом слушания обычно проходит несколько месяцев. Если вы желаете получить юридическую помощь в виде покрытия судебных расходов, следует подать соответствующее заявление председателю суда. При этом вы должны предоставить доказательства ваших доходов и расходов. Назначение адвоката, оплачиваемого государством, будет зависеть от этих финансовых данных.

«Важно отметить, что не существует жесткого порога доходов, и решение о назначении адвоката остается на усмотрение председателя суда, — подчёркивает заместитель председателя суда первой инстанции Флорестан Беллизона (Florestan Bellizona). — Мы обычно применяем тот же порог, что и для получения права на безвозмездное рассмотрение дела, для которого фиксированный годовой доход составляет 20000 евро. Однако мы также учитываем не только доходы, но и расходы. Например, тот, кто зарабатывает 2000 евро в месяц, но имеет пятерых иждивенцев, может оказаться в менее выгодном финансовом положении, чем тот, кто зарабатывает 1500 евро в месяц и живет один. Мы учитываем индивидуальные обстоятельства каждого дела». В отсутствие онлайн-платформы для подачи заявлений вы можете запросить необходимый список документов по телефону, имейлу или обыкновенной почте.

Предоставление бесплатной юридической помощи

Вторая система, известная как система юридической помощи, охватывает широкий спектр юридических процессов: гражданские, административные, суды по трудовым спорам, заявление на обжалование решения, дела в ведении Верховного суда и так далее. В случае уголовных дел, она также может применяться и для истцов. «Независимо от ситуации, необходимо подать заявление в судебную канцелярию. Установленная процедура отличается гораздо более строгим регламентом, чем в случае простого назначения защитника, и условия закреплены суверенным указом», — отмечает Флорестан Беллизона.

Любое предоставление ложной информации о доходах или расходах, будь то с целью получить бесплатного адвоката или для покрытия судебных издержек, влечёт за собой юридическую ответственность за совершение мошенничества и неправомерное получении помощи.

Предельная сумма установлена на уровне 20000 евро в год, но у бюро по освобождению от уплаты судебных расходов есть некоторая свобода действий. «Мы можем учесть и более крупные суммы, если человек может доказать, что у него большие семейные расходы, в зависимости от обстоятельств. Я помню подробности одного гражданского дела, где женщина получала суммы, превышавшие установленный лимит, но эти деньги были добровольными выплатами от ее супруга, с которым она намеревалась развестись. Мы приняли решении о предоставлении помощи, так как высока была вероятность, что эти выплаты могут быть прекращены», — вспоминает Флорестан Беллизона, который также является председателем Бюро по освобождению от уплаты судебных расходов. Если у вас есть сомнения, всё равно отправьте свое заявление, потому что, «что бы ни случилось, все они будут рассмотрены», — уверяет он.

Кто имеет право на получение помощи?

В Княжестве Монако любой человек, будь то монегаск, резидент, служащий или даже иностранец без связей с Монако, может обратиться за юридической помощью, если у него возникла необходимость в рассмотрении своего дела в этой юрисдикции. «Главное условие — наличие юридической связи с Княжеством», — подчеркивает наш собеседник. При этом требуется заполнить форму, состоящую из нескольких страниц, и предоставить список документов в подтверждение запроса. Важно отметить, что в определенных ситуациях, когда человек не может предоставить необходимые документы, ведомство может рассмотреть дело на основе простого заявления о защите прав: «Бывали случаи, когда бездомные или женщины-жертвы домашнего насилия, покинувшие свои дома и лишившиеся доступа к почте, обращались за помощью. Нельзя игнорировать человеческую ситуацию, которая стоит за каждым случаем», — отмечает Флорестан Беллизона.

Следует также отметить, что коммерческим юридическим лицам не предоставляется юридическая помощь, а некоммерческим юридическим лицам предстоит доказать, что их действия служат общественным интересам. «Если руководитель некой ООО обращается за юридической помощью в связи с судебным процессом, ответом ему будет однозначное нет. С другой стороны, если ассоциация, занимающаяся защитой прав женщин, выступает в гражданском или уголовном деле по этой теме, то бюро может рассмотреть это как юридически значимые действия и оказать поддержку, поскольку у ассоциации нет собственного дохода».

Предоставление помощи действует вплоть до окончания рассмотрения дела в судах первой и апелляционной инстанций, в ходе пересмотра дела и до момента вручения и исполнения решения, независимо от продолжительности судебного процесса. «Иногда люди забывают, что в судебных делах также автоматически назначается судебный пристав вместе с адвокатом. Таким образом, человек, который выиграл дело и нуждается в принудительном исполнении решения, имеет право на бесплатную консультацию у судебного пристава».

Юридическая помощь может быть отозвана:

если человек решает выбрать собственного адвоката в ходе судебного разбирательства

если доход человека выше установленного порогового уровня

если юридическая помощь была предоставлена в срочном порядке и человек, в конечном итоге, не имеет на нее права. «Срочный запрос на покрытие судебных издержек может быть подан, например, когда близится дата судебного разбирательства или когда решение по делу с взятием подозреваемого с поличным на месте преступления выносится в тот же день или на следующий день, и есть истец, который выступает в качестве пострадавшей стороны. Если у потерпевшего нет средств нанять адвоката, он должен обосновать свою финансовую несостоятельность, и у него есть три месяца, чтобы подать необходимые документы. В противном случае, а также если выясняется, что истец не соответствует критериям предоставления помощи, право на возмещение издержек будет отозвано».

Не исключено, что само бюро сменит адвоката входе процесса. «Это довольно распространенная практика, особенно когда адвокат обнаруживает конфликт интересов: например, когда ответчик уже является его клиентом или существуют родственные связи между ними. В такой небольшой стране, как Монако, подобные ситуации возникают довольно часто». Также адвокаты могут меняться, если возникают разногласия между ними и клиентом.

Являются ли «бесплатные» адвокаты менее квалифицированными?

Ответ — нет. «Адвокаты исполняют свои обязанности настолько добросовестно, насколько это возможно: это часть их работы — представлять интересы клиентов, когда последние не могут себе этого позволить, — отмечает Флорестан Беллизона. — Даже если некоторые из них будут выкладываться по полной, как будто им платят вдвое больше, чем обычно, другие удовлетворятся необходимым минимумом, а третьи перепоручат дело последнему сотруднику, пришедшему в фирму. Кроме того, обычно назначают самых молодых юристов — это старая практика, которая позволяет им наработать клиентуру, получить небольшой доход и необходимый опыт».

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Но в конце концов, действительно ли ораторское искусство адвоката влияет на приговор? «Да, сильная заключительная речь может повлиять на приговор, характер и размер наказания, но, в целом, она не меняет исход дела. Важно отметить, что суд не дискриминирует людей из-за отсутствия у них адвоката, и судьи стремятся оставаться объективными в своих решениях. Я считаю, что ключевое значение имеет подготовка, так как неподготовленные люди могут предстать в неприглядном свете, а адвокат будет направлять своего клиента: что ему лучше говорить, а о чём умолчать».

В Монако работают 34 адвоката, включая адвокатов-защитников в сфере уголовного права, юристов общей практики и стажеров, которые оказывают юридическую помощь в различных судебных делах. На этом сайте вы можете ознакомиться с полным списком специалистов.