Le Gouvernement alerte sur les tentatives d’arnaque par e-mail

Certains signes peuvent vous aider à les repérer !

Ils sont certainement passés par votre boîte mail. Une vague de courriels frauduleux touche la Principauté. Diffusés de manière non ciblée par des adresses mail différentes, ils échappent parfois au filtre anti-spam.

Ce phĂ©nomène est une campagne d’hameçonnage ou de « phishing » pour les connaisseurs. L’objectif est de pousser l’utilisateur Ă suivre les consignes du message dans le but d’escroquer les victimes.

Dans les cas repĂ©rĂ©s par le Gouvernement, les courriels informent la victime de son implication dans une affaire de « poursuites pĂ©nales pour des faits de nature sexuelle ». Il est demandĂ© d’ouvrir un fichier PDF et de rĂ©pondre au message. Le Gouvernement rappelle qu’« aucune institution monĂ©gasque n’envoie de telles convocations. »

Alerte et sensibilisation à la réception de messages frauduleux



Des emails frauduleux sont largement diffusĂ©s, de manière non ciblĂ©e, depuis des adresses courriel diffĂ©rentes, Ă©chappant, pour certaines, aux filtres anti-spam des fournisseurs de messagerie. pic.twitter.com/sQbreXQ0N0 — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) January 29, 2024

Afin d’Ă©viter de se faire tromper par ce type de message, il est indispensable d’ĂŞtre vigilant Ă quelques Ă©lĂ©ments :

L’origine du mail : il est impĂ©ratif de vĂ©rifier minutieusement l’adresse mail de l’expĂ©diteur . Il est possible que certains caractères soient remplacĂ©s ou ajoutĂ©s pour ressembler aux adresses institutionnelles, comme « i » et « l ». De plus, le type d’adresse Ă©lectronique utilisĂ© par les Services publiques est toujours « xxxx@gouv.mc »

La rédaction : si vous décelez une rédaction hasardeuse, ou bien des fautes d'orthographe, c'est bien souvent un signe d'e-mail frauduleux.

Si vous recevez une tentative d’escroquerie, il est essentiel de la faire suivre Ă l’adresse cyber@gouv.mc. Surtout, il ne faut ni rĂ©pondre, ni ouvrir le fichier PDF.

Ce type d’arnaque existe sous diffĂ©rentes formes et peut imiter le visuel et les processus de nombreuses entreprises et institutions, il est ainsi nĂ©cessaire de rester vigilant aux mails que vous recevez.

