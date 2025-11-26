Email bombing: la nuova minaccia che inonda le caselle di posta elettronica monegasche

Sono in media quattro su dieci gli utenti già vittime di cybercriminalità nel mondo© Cottonbro - Pexels

Un nuovo tipo di truffa è arrivato nel Principato: l’email bombing. Un attacco informatico che punta a saturare le caselle di posta elettronica per braccare più facilmente le vittime.

Dopo i tentativi di phishing e le false convocazioni giudiziarie, TVMonaco si occupa di una nuova truffa. L’email bombing, o bombardamento di email, consiste nell’inondare una casella di posta elettronica con centinaia, se non migliaia, di messaggi indesiderati in pochi minuti. I cybercriminali iscrivono la vittima a diverse newsletter e servizi online, saturando così la casella di posta e rendendo invisibili gli avvisi di sicurezza legittimi.

Ma l’attacco non finisce qui. Approfittando della confusione, “un presunto tecnico informatico contatta la vittima per telefono o e-mail, fingendo di essere del supporto tecnico per correggere una falla nel vostro sistema”, spiega uno specialista intervistato da TVMonaco. Il truffatore propone quindi di installare un software da remoto per risolvere il problema, ottenendo così l’accesso al computer e ai vostri dati sensibili.

Le autorità ricordano le regole fondamentali da tenere a mente: non cliccare mai su link sospetti, non inserire il proprio indirizzo e-mail su siti dubbi, non comunicare informazioni personali per telefono e optare sempre per la doppia autenticazione.

Questa minaccia si aggiunge alle numerose segnalazioni recenti relative a minacce informatiche nei confronti dei residenti monegaschi, in particolare alle truffe telefoniche segnalate negli ultimi mesi. In caso di dubbio, contattate direttamente l’unità informatica della Pubblica Sicurezza (cyber@gouv.mc).