L’email bombing : la nouvelle menace qui submerge les boîtes mail monégasques

Environ quatre internautes sur dix ont déjà été victimes de cybercriminalité dans le monde en moyenne © Cottonbro - Pexels

Une nouvelle technique d’arnaque fait son arrivée en Principauté : l’email bombing. Cette cyberattaque vise à saturer les messageries électroniques pour mieux piéger les victimes.

Après les tentatives de phishing et les fausses convocations judiciaires, TVMonaco se penche sur une nouvelle arnaque. L’email bombing, ou bombardement de messagerie, consiste à inonder une boîte mail de centaines, voire de milliers de messages indésirables en quelques minutes. Les cybercriminels inscrivent leur cible à de multiples newsletters et services en ligne, saturant ainsi la messagerie et rendant invisibles les alertes de sécurité légitimes.

Mais l’attaque ne s’arrête pas là. Profitant de la confusion créée, « un prétendu technicien informatique contacte la victime par téléphone ou mail, se faisant passer pour un membre du support technique pour corriger une faille dans votre système », explique un spécialiste interrogé par TVMonaco. L’escroc propose alors d’installer un logiciel à distance pour résoudre le problème, donnant ainsi accès à l’ordinateur et permettant le vol de données sensibles.

Les autorités rappellent les règles essentielles de prudence : ne jamais cliquer sur des liens suspects, ne pas renseigner son adresse mail sur des sites douteux, ne pas communiquer d’informations personnelles par téléphone et privilégier la double authentification.

Cette menace vient s’ajouter aux multiples alertes récentes sur les cybermenaces visant les résidents monégasques, notamment les arnaques téléphoniques signalées ces derniers mois. En cas de doute, contacter directement la cellule cyber de la Sûreté Publique (cyber@gouv.mc).