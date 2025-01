Attention aux messages frauduleux envoyés au nom de la Direction des Services Judiciaires

Attention aux fausses convocations judiciaires envoyées par mail, ce sont des arnaques.

Cela fait plusieurs jours maintenant que des courriels frauduleux expédiés au nom de M. Eric Arella, Contrôleur en charge de la Direction de la Sûreté Publique, circulent. Ces messages, largement diffusés de manière non ciblée, peuvent parfois échapper aux filtres anti-spam des fournisseurs de messagerie.

Publicité

Cette énième tentative d’hameçonnage (ou « Phishing ») a pour but d’escroquer de potentielles victimes en les informant qu’ils sont prétendument mis en cause dans le cadre d’une procédure. À l’intérieur, il est demandé d’ouvrir un document et de répondre par courriel. « Cette fausse convocation fait état de prétendues « poursuites pénales pour des faits de nature sexuelle » diligentées à l’encontre du destinataire du message. » est-il expliqué dans un communiqué du Gouvernement.

Un homme souhaitant travailler à Monaco utilise de faux documents d’identité

Les destinataires de ces emails frauduleux ne doivent en aucun cas répondre à l’expéditeur, ni ouvrir un éventuel document joint. Ils sont invités à le faire suivre à l’adresse cyber@gouv.mc avant de signaler le courrier et/ou l’expéditeur en tant qu’indésirables et de supprimer définitivement le message.

Le Gouvernement rappelle que la Direction des Services Judiciaires n’envoie jamais de telles convocations et que les seules adresses courriel utilisées par les Services gouvernementaux sont de type xxxx@gouv.mc. Pour éviter de se faire avoir, « il ne faut pas se fier à l’intitulé de l’expéditeur, qui peut être choisi librement par l’auteur, ni à l’objet du message » explique-t-il avant d’ajouter que « l’adresse email réelle de l’expéditeur doit être vérifiée en touchant le champ < expéditeur > (sur smartphone) ou par clic droit avec la souris (sur PC) ». Il existe des adresses email ressemblantes à des adresses légitimes dans le cas où la lettre (i) est remplacée par la lettre (l) par exemple mais le seul but des hackers est de créer la confusion.