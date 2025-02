Alerte au phishing : comment protéger vos comptes face aux cyberattaques à Monaco ?

Les tentatives de phishing (hameçonnage) connaissent une recrudescence en Principauté, mettant en péril la sécurité des comptes en ligne des particuliers et des entreprises.

Face à cette menace, Monaco Telecom et l’Agence Monégasque de Sécurité Numérique (AMSN) lancent un avertissement et rappellent les bonnes pratiques à adopter.

Publicité

Comprendre le phishing et ses dangers

Le phishing est une technique frauduleuse visant à usurper l’identité d’une entreprise ou d’un organisme de confiance afin d’obtenir des informations personnelles et sensibles (mots de passe, coordonnées bancaires, etc.).

Ces attaques se matérialisent souvent par des e-mails incitant à cliquer sur un lien ou à fournir des informations confidentielles.

Selon Frédéric Fautrier, directeur de l’AMSN, « Le public n’est pas encore assez sensibilisé à ces problématiques. Le canal qui est utilisé dans la plupart des cas, c’est le mail. Néanmoins, il y a aussi des campagnes de fishing qui se font par SMS. Il y a eu sur les quinze derniers jours un peu plus d’activités qu’habituellement. Un certain nombre de personnes sont tombées dans le panneau et ont cliqué sur le lien frauduleux. »

Les conséquences peuvent être graves : usurpation d’identité, accès frauduleux aux comptes bancaires, demande de rançon ou encore utilisation de votre adresse e-mail pour envoyer d’autres messages frauduleux.

Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, rappelle que tout le monde peut être susceptible de tomber dans le piège : « Ça concerne tout le monde. Ça peut être un moment d’inattention, ça peut paraître même crédible. Je me garderais bien de dire qu’il y a un type de profil et je me garderais bien de dire que moi, je ne me ferai jamais avoir, par exemple. Je pense que c’est une vigilance de tous les instants. »

Monaco Telecom rappelle que l’opérateur ne demandera jamais la modification d’un mot de passe par e-mail ou SMS. Voici quelques indices pour détecter une tentative de phishing :

Un expéditeur suspect (même si le nom semble correct, vérifiez l’adresse complète).

Une faute d’orthographe ou de grammaire dans le message.

Un ton urgent incitant à une action immédiate.

Un lien suspect ou une pièce jointe inconnue.

©Pixabay

Les bons réflexes à adopter

Si vous recevez un e-mail suspect, ne cliquez sur aucun lien, ne répondez pas et n’ouvrez aucune pièce jointe. Voici les actions recommandées :

Supprimer immédiatement le message.

Ne jamais fournir vos identifiants par e-mail.

Vérifier l’adresse de l’expéditeur et contacter directement Monaco Telecom en cas de doute.

Utiliser des mots de passe robustes (minimum 12 caractères, incluant majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux).

Recourir à un gestionnaire de mots de passe pour sécuriser vos accès en ligne.

Les mesures prises par Monaco Telecom

Face à cette menace grandissante, Monaco Telecom a rapidement mis en place des solutions de protection :

Suspension temporaire de la création d’adresses e-mail pour éviter les usurpations.

Surveillance accrue des demandes de changement de mots de passe.

Communication renforcée auprès des abonnés via des SMS, campagnes sur les réseaux sociaux et envoi de newsletters.

Martin Péronnet, directeur général de Monaco Telecom, indique : « On a mis en place beaucoup de protections. On a empêché la création d’adresses e-mail pendant un moment pour éviter qu’il y ait une propagation. On a même bloqué des tentatives de changement de mots de passe pour forcer les gens à appeler le service client. Pour autant, il y a quand même des gens qui se sont fait attraper. »

Monaco Telecom met à disposition plusieurs services pour aider les utilisateurs à sécuriser leurs comptes :

Service Client Particuliers : 99 66 33 00 (tous les jours de 8 heures à 22 heures)

Service Client Entreprises : 99 66 68 86 (du lundi au vendredi de 8 heures à 19 heures, samedi de 8 heures à 17h30)

Maison du Numérique : 92 26 92 26 (du mardi au vendredi de 10 heures à 18h30, samedi de 10 heures à 14h30, entrée libre et gratuite)

Assistance sécurisation espace client : Monaco Telecom Assistance

Assistance sécurisation boîtes mail : Monaco Telecom Mail Support

Vous payez pour l’impression de vos factures papier Monaco Telecom ? Voici comment cet argent verdit la ville