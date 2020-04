Coronavirus à Monaco : Les actualités en un coup d’oeil

Envoyez-nous vos suggestions | @monacotribune | Abonnez-vous gratuitement

Toute l’actualité sélectionnée par Monaco Tribune.

LE BILAN SANITAIRE

Les personnes testées et hospitalisées ne sont pas toutes résidentes en Principauté.

LES CITATIONS DU JOUR

Georges Marsan, Maire de Monaco

Stéphane Valeri, Président du Conseil National

Les chefs de file des élus monégasques Stéphane Valeri et Georges Marsan ont répondu aux questions de Yann-Antony Noghès dans l’émission « Monaco face au Covid-19 ».

LES TITRES

Les premiers masques en tissus distribués aux 38.000 résidents : Tous les masques sont « Made in Monaco ».

Le Prince Albert II s’est rendu au Centre Hospitalier Princesse Grace : Le Prince a rencontré les équipes de soignants et les a remerciées de leur travail depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Le Prince a été accueilli à son arrivée par M. Didier Gamerdinger, Conseiller Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, et Mme Benoite de Sevelinges, Directrice du CHPG, qui lui ont présenté les circuits dédiés à l’accueil des patients dits « suspects Covid-19″ ainsi que ceux réservés aux patients nécessitant une prise en charge urgente. Ces deux parcours distincts permettent d’éviter tout risque de contamination.

Le Prince Souverain a également visité les services des urgences dirigés par le Pr Y. Claessens, l’Unité d’Hospitalisation Conventionnelle Dédiée du Dct C. Perrin qui regroupe les compétences de médecins pneumologues, cardiologues, infectiologues réanimateurs et radiologues. Il s’est rendu ensuite à l’Unité de prélèvement et consultation de suivi dédiée du Dr S. Chaillou. Pour finir, Il s’est entretenu avec les Dr M. Liberatore, O. Keita-Perse, G. Rousseau ainsi qu’avec les Pr I. Rouquette et le Pr A. Patak sur la réorganisation des unités de réanimation, un retour à l’activité progressive et vers un déconfinement sanitaire et économique.

Des médecins, infirmiers et aides-soignants du CHPG prêtent main forte à leurs collègues de l’hôpital de Mulhouse : Un médecin anesthésiste réanimateur s’est déjà envolé par avion militaire dimanche 12 avril pour une semaine, avec des professionnels des Alpes-Maritimes. Pendant un mois, ce sont 4 médecins qui vont ainsi se relayer à tour de rôle, ainsi que des infirmiers et aides-soignants de réanimation, pour soutenir les professionnels hospitaliers du Grand-Est, fortement éprouvés par l’épidémie de Covid-19.

Ces acteurs monégasques qui se réinventent face à la pandémie : la Jeune Chambre Économique de Monaco propose son 1° Business Time 2020 exceptionnel qui aura lieu le Jeudi 23 Avril 2020, à 17h30 en live sur sa page Facebook. La JCEM recevra M. Stéphane Valeri, Président du Conseil National de Monaco, qui introduira la thématique, suivi de M. Erwan Grimaud, fondateur de MC CLIC, Mme Anne Caravel, propriétaire de la Pharmacie du Jardin Exotique, ainsi que M. Frédéric Platini, Secrétaire Général de la Croix-Rouge de Monaco, afin qu’ils nous fassent un retour d’expérience de l’impact du Coronavirus sur leurs activités et comment ils se sont réinventés pour améliorer leurs services et offrir des solutions à la communauté pendant cette crise.

Les Ballets de Monte-Carlo diffusent « Casse-Noisette Compagnie » de Jean-Christophe Maillot : Ce soir à 17h et le 25 avril à 17h, sur Monaco Info et France 3 PACA.

L’exposition estivale du Grimaldi Forum annulée : La grande exposition estivale « Monaco et l’Automobile de 1893 à nos jours », qui devait être le point d’orgue de la célébration des 20 ans du Grimaldi Forum Monaco, est annulée.

Deuxième course virtuelle et deuxième victoire pour Charles Leclerc : Opposé virtuellement à plusieurs pilotes de la grille de F1 2020, le pilote monégasque s’est imposé devant Alexander Albon (Red Bull) et Guanyu Zhou (F2) – Vidéo.

I’m actually enjoying very much playing, and streaming. And I enjoy it even more when I win. But the post race celebrations are somehow feeling a bit different. Switching off the computer and go cook white pasta is a bit less glamour than spraying champagne on the podium — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) April 19, 2020

L’anniversaire du Hercule Fitness Club : Cette semaine, l’équipe du Hercule Fitness Club fête l’anniversaire du club et vous propose plusieurs challenges. L’équipe du club a déjà diffusé plus de 40 séquences depuis le début du confinement. Sur la page Facebook du club, vous pouvez retrouver chaque matin, 1 vidéo « challenge » et chaque soir, une vidéo « cardio ou de renfo ».