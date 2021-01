À la veille de la rencontre entre l’AS Monaco et le SCO d’Angers, ce samedi soir (21h) au Louis II, l’entraîneur de l’AS Monaco s’est exprimé en conférence de presse. Extraits.

Son analyse sur Angers

« Angers est une belle surprise de ce championnat. Le coach Stéphane Moulin est là depuis très longtemps. Ce sera un match difficile. Ils ont gagné face à de grosses écuries, comme Rennes, Marseille et Lille et c’est la troisième équipe de Ligue 1 à l’extérieur. C’est une équipe de coups, donc pour l’emporter, il faudra être prudents et bien concentrés. »

Le retour en grâce d’Aleksandr Golovin

« C’est un joueur fantastique. Pour moi, c’est comme un nouveau joueur, car il n’avait joué qu’un match plein jusqu’à maintenant. J’étais déçu quand le staff médical m’a dit qu’il fallait attendre pour lui faire reprendre la compétition. Comme nous l’avons fait avec Wissam (Ben Yedder), nous lui donnerons du temps de jeu petit à petit. Le risque, c’est qu’il veuille en faire plus que ce qu’il peut faire actuellement. Encore une fois c’est un joueur très important pour nous, et le but est de le protéger. »

Le passage à vide de Wissam Ben Yedder

« Wissam (Ben Yedder) est un joueur très important pour nous. Avec Kevin (Volland), ils sont impliqués dans 15 buts et 7 passes décisives depuis le début de saison. Il n’a pas marqué depuis quelques matchs, mais je connais son caractère. Je suis certain qu’il va retrouver la confiance et le chemin du but. C’est certain qu’il aimerait davantage marquer, c’est le quotidien d’un attaquant. C’est un joueur expérimenté et il saura surmonter cette frustration. J’en suis sûr. »

La probable titularisation de Benjamin Lecomte

« C’est un secret (sourire). Benjamin est revenu après six semaines d’absence. Je me répète, mais le rôle de gardien est particulier. On va voir ce qu’il se passe à l’entraînement aujourd’hui (jeudi), et nous verrons demain (vendredi). Ce que je peux dire, c’est que c’est un super gardien. »