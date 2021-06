Précédant le festival de Cannes, le programme du Monaco Streaming Film Festival contient de grand studios de streaming.

Du 3 au 6 juillet 2021, le Monaco Streaming Film Festival (MCSFF) se déroulera pour la toute première fois au Grimaldi Forum Monaco. En collaboration avec les grands studios de streaming hollywoodiens, Reg Grundy Médias, la Fondation Princess Grace et la Fondation GEMA, MCSFF diffusera le meilleur de l’industrie du streaming. Pour célébrer son contenu, MCSFF invite ses spectateurs à venir partager avec les créateurs et les talents de l’industrie du streaming lors de cette expérience hybride innovante de « festival-rencontre-sommet ».

FILMS EN VEDETTE :

Samedi 3 Juillet 18:00

Seduced – Inside The NXIVM Cult

Seduced raconte l’histoire intime et déchirante d’India Oxenberg qui a intégré le groupe d’entraide NXIVM devenu culte sexuel. India est rejointe par un groupe de femmes courageuses, également impliquées dans NXIVM à des degrés différents. Avec India, elles forment un groupe de voix dont les expériences rajoutent contextes et perspectives pour comprendre comment des personnes intelligentes et instruites peuvent se retrouver, sans le savoir, dans une secte.

Samedi 3 Juillet 20:00

To Catch A Thief

To Catch a Thief est un thriller romantique américain réalisé en 1955 par Alfred Hitchcock. Gary Grant y incarne un cambrioleur à la retraite qui doit sauver sa réputation entachée en attrapant un imposteur s’attaquant aux riches touristes de la Côte d’Azur. Grace Kelly, dans son dernier rôle pour Hitchcock, y incarne la femme dont il tombe amoureux.

Dimanche 4 Juillet 10:00

Togetherband Voices

Togetherband Voices est une série de courts métrages documentaires réalisés en soutien aux objectifs de développement durable des Nations Unies. La série suit des gens ordinaires réalisant des travaux extraordinaires pour répondre aux problèmes majeurs de notre temps. Ces portraits inspirants nous présentent des personnes du monde entier faisant tout leur possible pour créer un avenir plus juste, plus durable et plus beau pour tous.

Dimanche 4 Juillet 12:00

David LaChappelle’s Off Hiatus

Off Hiatus est l’expression de soi à travers la mode et le style. Le court métrage non scénarisé exode l’humour du phénomène mondial britannique « Absolutely Fabulous » avec les ingrédients d’une sensation culte « Spinal Tap for Fashion ». Le court métrage suit la créatrice de mode Kai Milla alors qu’elle et sa communauté de créateurs donnent un accès exclusif à ce qui se passe réellement dans les coulisses de la mode à travers une narration et un dialogue impromptu.

Dimanche 4 Juillet 17:15

Temptation by Civilization

Inspiré d’entretiens avec le philosophe, scientifique et humaniste chilien Darío Salas Sommer, et supervisé, soutenu et financé par la Fondation Antropov, Temptation by Civilization est un reflet de la nature du conflit entre l’homme moderne et la civilization. Est-il possible de construire une société fondée sur des principes moraux ou est-ce une utopie ? Comment les gens d’aujourd’hui peuvent-ils se comprendre, trouver leur propre chemin dans la vie et prendre conscience de leur propre responsabilité concernant le Monde ? Peuvent-ils saisir le sens de leur vie et trouver la réponse à la question ultime : « Pour quelles raisons suis-je né ? »

Lundi 5 Juillet 20:00

Michael Flatley’s Blackbird (Premiere)

Blackbird est un film d’espionnage réalisé, produit et écrit par et mettant en vedette le danseur Michael Flatley en 2018. L’agent secret Blackbird se retire du service et ouvre une luxueuse boîte de nuit dans les Caraïbes pour échapper aux ténèbres de son passé. Une vieille flamme ravive l’amour dans sa vie mais lui cause des ennuis.

Mardi 6 Juillet 19:00

Saint Frances

Saint Frances est un film réalisé par Alex Thompson en 2019. Nommé pour le prix John Cassavetes en 2021, le film parvient à passer du triste au drôle et du piquant au tendre avec une telle simplicité que l’investissement dans les personnages est absolu. Le duo Bridget, 34 ans inadaptée, et Frances, 6 ans dont elle s’occupe jusqu’à la fin de l’été, est attachant dans un film qui tourne autour du désordre de la vie.

Plus d’informations sur le site du festival.