L’événement, créé l’an dernier, diffusera une centaine de productions issues de plateformes de streaming du 31 mai au 3 juin prochains.

C’est l’un des nouveaux rendez-vous audiovisuels de la Côte d’Azur. Alors que le Festival de Cannes est en passe de se terminer, le Monaco Streaming Film Festival, créé l’an dernier, se tiendra au Grimaldi Forum du 31 mai au 3 juin prochains.

Reg Grundy

Un événement qui met en valeur les plateformes de streaming et leur contenu. L’occasion également de remettre un prix d’exception : le Reg Grundy Innovation Award. Une récompense destinée à une personne qui a révolutionné l’industrie cinématographique, et qui doit son nom à Reg Grundy, entrepreneur et producteur télé australien. « C’était l’un des plus grands producteurs indépendants de télévision au monde, si ce n’est le meilleur explique Jo-Cullen Cronshaw, directrice du Reg Grundy Innovation Award. Il a produit des jeux télévisés, des émissions mais aussi le feuilleton Les Voisins. (…) Il était très novateur : il a eu l’idée de créer des programmes que l’on peut exporter à l’international. »

L’an dernier, c’est l’acteur, producteur et réalisateur Jon Favreau, très connu au sein de l’univers cinématographique Marvel, qui a été récompensé. Le cinéaste avait en effet trouvé un procédé permettant de mettre fin aux traditionnels fonds verts de tournage, pour permettre aux acteurs de voir les effets spéciaux en temps réel et, de fait, de se sentir encore plus en immersion lors des prises.

James Cameron, lauréat de l’année 2022

Cette année, le prix prestigieux sera remis au réalisateur canadien James Cameron, à l’origine des chefs-d’œuvre Titanic et Avatar. C’est d’ailleurs à l’occasion de la sortie du second film, prévue pour fin 2022, que le cinéaste sera récompensé. « Avatar a utilisé de nouvelles techniques cinématographiques, et James Cameron a fait preuve de beaucoup de créativité pour ses films, commente Jo-Cullen Cronshaw. Quand il n’était pas encore connu et qu’il n’avait qu’un petit budget, il a réussi à faire des choses extraordinaires et innovantes. »

« C’est fantastique que James Cameron ait accepté cette récompense. Sa femme, Suzy Amis Cameron, sera là pour la récupérer. James Cameron ne pourra pas être présent, parce qu’il travaille sur Avatar 2 en Nouvelle-Zélande. Mais il enverra un message vidéo pendant le festival », ajoute Tony Davis, directeur et créateur du Festival.

Une vingtaine de longs-métrages et près de 80 courts-métrages seront diffusés du 31 mai au 2 juin au Grimaldi Forum. Les visiteurs doivent réserver leurs billets en ligne pour la date de leur choix, pour 65 euros. Il est aussi possible d’opter pour un pass « trois jours », au prix de 125 euros. Des pass VIP, avec cocktails, cérémonie de remise des prix et soirée de gala le 3 juin sont également en vente.