Le Conseil Communal s’est prononcé en faveur de la modification du projet initial.

Plus de niveaux, pour plus de logements. Les élus du Conseil Communal se sont réunis en séance publique le 27 juin dernier au soir, pour aborder la question de la surélévation du Palais Honoria, toujours en construction, et modifiant ainsi le projet initial.

Les élus se sont penchés sur la demande de l’Etat, plaidant pour l’ajout d’étages à cet immeuble domanial : la partie basse – « Le Mas » – comporterait cinq étages supplémentaires, passant ainsi de trois à huit. La tour principale – « Honoria » – serait surélevée d’un niveau, passant ainsi de 14 à 15. Dès lors, le projet compterait 84 appartements, contre 65 prévus initialement.

L’adjoint Frédéric Lallemand, rapporteur, a cependant précisé : « suivant la réglementation en vigueur, seule la partie basse peut être surélevée mais de 4

niveaux ».

Pour respecter cette disposition, le comité consultatif de la mairie a donc proposé de n’ajouter que quatre étages supplémentaires à la partie basse, et de ne pas modifier la hauteur initialement prévue pour la partie hausse. Cette configuration aboutirait à la construction de 77 logements, au lieu des 65 prévus à la base et des 84 demandés par l’Etat.

Ces conditions de modification ont été favorablement accueillies à l’unanimité par les élus présents. Pour rappel, le bâtiment comprendra également une crèche, deux commerces, un bureau, 85 caves et 168 places de stationnement (contre 173 à la base).