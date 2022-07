Les inscriptions au Concours de Création d’Entreprise édition 2022 ont commencé.

Vous êtes porteur d’un projet prometteur ? Le Concours de Création d’Entreprise pourrait vous permettre de le concrétiser et de l’implanter à Monaco. A la clé, 40 000 euros de dotation pour le 1er prix, 21 000 pour le second, 5 000 pour le 3ème et d’autres prix variés.

Qui dit concours dit jury. Ce dernier examine l’ensemble des projets retenus lors d’entretiens oraux. Pour lui plaire, la tâche sera de mettre en avant le potentiel du projet pour la Principauté, le degré d’innovation ou encore des éléments financiers solides.

L’année dernière, c’est l’application de livraison Eatin qui a remporté le premier prix, suivie de Doux Village, Carlo, ou encore le Teashop.

Jusqu’au 31 août, le porteur de projet, âgé entre 18 et 40 ans et gérant ou futur gérant de son entreprise qui doit être implantée à Monaco, peut s’inscrire au CCE.