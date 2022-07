Pour accompagner la saison estivale, une nouvelle navette va se rendre en direction du Rocher.

Dès ce lundi 18 juillet et jusqu’au mois de septembre, une navette 100% électrique permettra de rejoindre le Rocher, en soirée, tous les quarts d’heures de 20h00 à 22h45.

© Compagnie Autobus de Monaco

Cette navette effectuera un circuit reliant Monaco-Ville, la Place d’Armes, trois arrêts sur le Port Hercule (Princesse Stéphanie, Stade Nautique et Princesse Antoinette) puis, de la place Sainte Dévote, elle remontera par la rue Grimaldi, avec des arrêts à Princesse Florestine et Place d’Armes avant de revenir à Monaco –Ville. De leur côté, les lignes de bus habituelles continueront de desservir le Rocher.

Une bonne nouvelle pour les commerçants du Rocher, qui accompagne la reprise du tourisme et de l’économie, après deux années de crise sanitaire. Sur leur page Facebook, les commerçants de Monaco ville ont d’ailleurs annoncé trois soirées estivales. Rendez-vous le 20 juillet, 11 et 24 août pour profiter de musique, d’animations et de spectacles.