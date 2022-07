Avec une capacité totale de 175 emplacements !

Inauguré en même temps que la nouvelle Collection de Voitures du Prince, le nouveau parking est ouvert depuis le 8 juillet. D’une capacité de 175 places réparties sur 7 000 m² et trois niveaux, le parking se trouve sur la route de la Piscine et rend hommage au pilote automobile monégasque tout comme le célèbre Virage de la Piscine qui le jouxte.

Un endroit stratégique et utile pour rejoindre le port et ses commerces. 10 places sont aussi réservées aux véhicules électriques Monaco ON pour faciliter leur recharge.

Louis Chiron était connu pour être le pilote le plus âgé à concourir au Grand Prix en 1955, il avait alors 55 ans lors de sa dernière course. De son élégance et de ses nombreuses victoires, Louis Chiron a marqué l’histoire du sport automobile.