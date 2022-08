Le 9 août, la matinée s’annonce joyeuse et conviviale.

Sainte Dévote n’est pas la seule Sainte à veiller sur la Principauté. Saint-Roman aussi protège Monaco et les Monégasques le lui rendent bien lors des célébrations qui ont lieu tous les 9 août.

Deuxième saint patron après Sainte-Dévote, le saint était initialement un légionnaire romain. Après s’être déclaré chrétien et avoir été baptisé, l’empereur Valérien le fit flageller et décapiter le 9 août 258. Depuis, Roman est devenu un martyr et Monaco lui rend hommage chaque année.

LIRE AUSSI : Que faire à Monaco en août 2022 ?

Une fête qui remonte à 1868

L’édition 2022 ne déroge pas aux traditions. Dès 9h30, une aubade aura lieu sur le Rocher. Ensuite, la traditionnelle messe en monégasque se déroulera à la cathédrale, à 10h30. A la sortie, les participants pourront faire une virée à bord des petits trains de la Principauté. Pour finir, les festivités s’achèveront dans les jardins Saint-Martin autour d’un apéritif offert par la Mairie.

Pour accompagner les célébrations, l’association U Cantin d’A Roca chantera en monégasque pendant la messe et entonnera l’hymne officiel de Monaco dans les jardins Saint-Martin.