Voici dix activités à faire lors de votre passage en Principauté cet été.

1. Visitez le Palais Princier

Le Palais de Monaco a rouvert ses portes cet été, après une fermeture de deux ans. L’occasion parfaite pour admirer les fresques renaissances, récemment mises au jour et rénovées, et qui sait, peut-être rencontrer la Princesse Charlène. La relève de la garde sur la Place du Palais est également un évènement à ne pas manquer, elle a lieu tous les jours à 11h55 précises.

© Eric Mathon / Palais Princier

Pour tout savoir sur la visite du Palais

2. Sillonnez les ruelles étroites du Rocher

Les rues de Monaco-Ville sont très certainement les plus emblématiques de la Principauté. La vieille ville est pleine de boutiques ravissantes et de petits restaurants typiques où déguster les spécialités locales comme le barbajuan. De plus, deux soirées sont prévues sur tout le Rocher en août.

Il ne faut surtout pas manquer la cathédrale où reposent la Princesse Grace et le Prince Rainier III. Juste en face de la Cathédrale, il faut aussi voir les jardins Saint-Martin. Très appréciés pour leur fraîcheur en été, ils disposent d’une vue époustouflante sur la Méditerranée.

© Direction de la Communication

3. Plongez dans la fraîcheur des pôles au Musée Océanographique

Pour rendre compte des découvertes liées à l’océan et éduquer les Monégasques, le Prince Albert Ier a fait construire le Musée Océanographique à la fin du 19ème siècle. Son architecture extérieure, à elle seule, vaut le détour. Cet été, l’exposition temporaire “Mission Polaire” plonge le visiteur en immersion totale dans les pôles.

A gauche du Musée, sachez que se trouve la prison de Monaco et que vous pouvez fouler son toit tout en profitant d’une jolie vue sur la Méditerranée. En contrebas, le cinéma de Monaco a installé, pour l’été, un cinéma en plein air.

© Monaco Tribune / Benoît Sorre

Programmation complète

4. Découvrez les rares et luxueuses voitures du Prince

La Collection de Voitures du Prince s’est nichée, depuis cet été, dans un nouvel écrin sur le Port Hercule. Initiée par le Prince Rainier III dans les années 50, la collection a depuis pris de l’ampleur et contient désormais une centaine de voitures.

© Direction de la Communication / Michael Alesi

Retrouvez le top 5 des véhicules de la Collection de Voitures

5. Le Casino ou l’incontournable de Monte-Carlo

Le Casino a beaucoup évolué au fil du temps. Passage obligé lors d’une virée à Monaco, le Casino n’est pas seulement un lieu où jouer. C’est aussi un endroit que l’on peut contempler. D’ailleurs, cet été, l’exposition “Bleu Sel” vient agrémenter le déjà sublime atrium du Casino qu’il est possible de visiter en libre accès, tout comme la Salle Renaissance. Pour 17€, il vous est possible de faire une visite avec un audioguide et de choisir une boisson, un plat ou un jeton de jeu.

© Monte-Carlo SBM

Pour en savoir plus sur le code vestimentaire à adopter, les tarifs pour jouer ou encore l’histoire du site, la rédaction vous a concocté un petit guide pratique.

6. Pratiquez le farniente sur la plage du Larvotto

La plage du Larvotto est parfaite pour se détendre au soleil ou à l’ombre d’un arbre. L’été dernier, le complexe balnéaire entier a fait l’objet d’une transformation, pensée par le célèbre architecte Renzo Piano. Tant qu’à être sur la plage, n’hésitez pas à aller admirer les sculptures humoristiques du Chat de l’artiste belge Philip Geluck.

La plage non-fumeur offre également un large choix de restaurants, de bars et de magasins tous aussi agréables les uns que les autres pour profiter au mieux de vos vacances en bord de mer.

© Direction de la Communication – Michael Alesi

7. Visitez les curieuses expositions du moment

Les expositions culturelles émaillent Monaco. Aux quatres coins de la Principauté se trouve forcément une exposition enrichissante et parfaitement présentée pour ne jamais s’ennuyer.

Christian Louboutin, l’exhibitionniste

Cet été, l’exposition qui fait fureur n’est autre que “L’Exhibition[niste]”. Située au Grimaldi Forum et richement mise en scène, l’expo présente un pan entier du travail de Christian Louboutin. Seulement 11€ sont demandés pour découvrir une exposition mémorable.

Villa Paloma, l’élégante

Christian Bérard ne vous dit peut-être rien et pourtant, l’artiste du début du 20ème siècle a eu mille vies et a produit mille œuvres. A la Villa Paloma, « Christian Bérard, Excentrique Bébé” met en lumière un artiste formidable pour 6€. L’entrée est même gratuite les dimanches.

Villa Sauber, la provocante

A la Villa Sauber, l’exposition proposée détonne. “Newton, Riviera” est une expo photos sulfureuse et provocatrice. Totalement consacrée au photographe allemand Helmut Newton, les clichés de mannequins célèbres côtoient les anonymes et les Princesses Stéphanie et Caroline en un même lieu. Là encore, l’entrée ne coûte que 6€ et est gratuite le dimanche.

Albert Ier, le Prince Savant

Cette année, la Principauté fête le centenaire de la disparition du Prince Albert Ier. Pour l’occasion, Monaco est rempli d’expositions sur ce grand Prince qui n’a pas seulement œuvré pour son pays mais également pour la science et la paix, à travers le monde. Si vous souhaitez en connaître davantage à son sujet, une exposition se trouve sur les grilles des Jardins Saint-Martin, une autre, au sein de la gare SNCF et, une dernière, sur le Quai Antoine Ier.

8. Dansez jusqu’au bout de la nuit

Monaco regorge d’endroits à l’ambiance endiablée. Parmi eux, le COYA et le Jimmy’z rivalisent d’idées et de soirées en tous genres pour animer les chaudes nuits d’été. Accrochez-vous, le programme est chargé.

Flambant neuf, le Twiga vous accompagne du dîner jusqu’à l’aube. Autre lieu mythique de Monaco, La Rascasse. Trônant fièrement sur le Port Hercule, le bar propose plusieurs ambiances selon les soirs. Salsa, le mercredi en début de soirée, duo acoustique, le vendredi et samedi et, bien sûr, DJs jusqu’au bout de la nuit.

© Monte-Carlo SBM

9. Laissez vos papilles s’exalter

Tant qu’à être en Principauté, autant profiter de délicieux plats !

Les restaurants gastronomiques

Pour déguster des plats d’une grande finesse, entouré du magnifique paysage que propose le Monte-Carlo Beach, rendez-vous au restaurant Elsa. La cheffe Mélanie Serre y propose une cuisine 100% biologique et de saison dans un menu en cinq services pour 138€.

La star des cuisines Yannick Alléno dispose aussi de son restaurant Pavyllon à Monaco et plus précisément au sein de l’Hôtel Hermitage. Au concept original, les clients sont invités à déguster leur repas gastronomique autour d’un comptoir. Pour 68€, au déjeuner, ou minimum 145€, pour le dîner, vous pourrez y découvrir et apprécier la cuisine sophistiquée du chef étoilé.

© Monte-Carlo SBM

Les restaurants bon marché

Au Marché de la Condamine, il est aisé de trouver de quoi se restaurer à bas prix. Ne manquez pas la Maison des Pâtes où il est possible de se délecter d’un bon plat de pâtes pour environ 10€. Gage de leur qualité, l’établissement est le fournisseur officiel du Prince.

Plus classique mais tout aussi savoureux, le Steak n’ Shake de Monaco. Situé non loin de l’église Sainte-Dévote et d’un accès à la gare, la chaîne américaine a développé une spécialité propre à Monaco, à se damner, le Milkshake Rocher Monte-Carlo.

Les nouveautés de l’été

Pour déjeuner, Chez Pierre est assurément l’endroit où il faut se rendre. Dans une ambiance singulière et chaleureuse, le restaurant propose un menu (plat + dessert + café) à 29€. Tout proche du Metropole Shopping Center, n’hésitez pas à faire un tour dans ce superbe centre commercial.

L’Italie, les pieds dans l’eau. C’est ce que propose le restaurant Giacomo. Pour un prix moyen de 30€, comprenant plat et dessert, les plats italiens sont mis à l’honneur avec des produits goûtus et de qualité.

10. Trinquez aux quatres coins de Monaco

Entre deux visites, il est agréable de profiter des différents points de vue qu’offre la Principauté tout en se ressourçant autour d’un verre.

A la fin de votre tour sur le Rocher, vous pouvez faire une halte au Malizia Mar au Solarium de Monaco. Le bar et restaurant éphémère propose l’une des meilleures vues sur la Méditerranée et Monaco.

A mi-chemin entre le Rocher et le Casino, n’hésitez pas à vous arrêter au bar Equivoque. Ouvert dès 16 heures, la terrasse du bar donne directement sur le Port Hercule. S’arrêter boire un verre dans ce bar est une véritable expérience. Le choix du cocktail ne se fait pas selon une carte mais selon différents parfums que vous devez sentir pour choisir celui qui vous convient le mieux.