Предлагаем вашему вниманию 10 идей во время посещения Княжества этим летом.
1. Посетить Княжеский дворец
Дворец Монако вновь открылся этим летом после двухлетнего перерыва. Прекрасная возможность полюбоваться недавно открытыми и отреставрированными фресками, и, кто знает, может быть, даже встретить саму Княгиню Шарлен. Смена почётного караула на Дворцовой площади также является событием, которое никак нельзя пропустить. Она происходит ежедневно ровно в 11.55.
Более подробная информация о посещении Дворца
2. Затеряться среди узких улочек Монако-Вилль
Улицы исторического квартала страны, безусловно, являются одним из самых знаковых мест Княжества. В Старом городе вы найдёте немало очаровательных бутиков и небольших типичных ресторанов, где можно отведать блюда национальной кухни, такие как барбажуан. Кроме того, в августе там пройдут сразу два праздничных мероприятия.
Кафедральный собор, где покоятся останки Княгини Грейс и Князя Ренье III, является одним из обязательных мест к посещению. Напротив собора раскинулись сады Сен-Мартен, где можно укрыться от летнего зноя и насладиться потрясающим видом на Средиземное море.
3. Ощутить по-настоящему полярную прохладу в Океанографическом музее.
В конце XIX века Князь Альбер I повелел возвести Океанографический музей, который был призван отдать должное исследованиям океанов и просвещать монегасков. Одна только величественная архитектура этого здания делает его знаковым для посещения. Этим летом временная выставка «Полярная миссия» погружает посетителей в таинственный ледяной мир полюсов Земли.
Слева от музея находится тюрьма Монако, по крыше которой может пройти любой желающий и получить удовольствие от панорамного вида на Средиземное море. Под её стенами каждое лето зрителей ждёт кинотеатр Монако под открытым небом.
Рассмотреть детали редких и роскошных автомобили из коллекции Князя
Этим летом знаменитая коллекция автомобилей переехала в порт Эркюль. Начало ей положил Князь Ренье III в 50-х гг. прошлого века, и с тех пор коллекция разрослась и сегодня насчитывает около ста раритетов.
Топ-5 коллекции автомобилей Князя Монако
5. Казино, культовое место Монте-Карло
Казино заметно менялось и шло в ногу со временем. Это обязательное для посещения место при визите в Монако, но здесь можно не только играть. Это место располагает и к созерцанию. Этим летом выставка “Bleu Sel” («Голубая Соль») украсит и без того величественный атриум Казино. Атриум и зал Ренессанс будут открыты для бесплатного посещения. А за 17€ вы получите экскурсию с аудиогидом, а также напиток, блюдо или жетон для игры.
Чтобы предоставить вам более подробную информацию о дресс-коде, тарифах для игр и истории заведения, редакция составила для вас небольшую памятку.
6. Позвольте себе понежиться на пляже Ларвотто
Пляж Ларвотто – идеальное место, чтобы расслабиться на солнышке или в тени деревьев. Прошлым летом весь курортный комплекс был перестроен по проекту знаменитого архитектора Ренцо Пиано (Renzo Piano). Пока вы на пляже, заодно полюбуйтесь шуточными скульптурами Кота Прогуливающегося. Их автор — бельгийский художник Филипп Гелюк.
Свободный от курения пляж предоставляет также широкий выбор ресторанов, баров и магазинов. Каждый из них по-своему прекрасен, и это разнообразие поможет вам наилучшим образом насладиться вашим отпуском на море.
7. Посетите увлекательные выставки
В Монако проходит множество художественных выставок. В любом уголке Княжества обязательно найдется прекрасно оформленная экспозиция, которая культурно обогатит вас и не даст соскучиться.
Откровенный Кристиан Лубутен
Этим летом выставка «L’Exhibition[niste]» произвела фурор. Она проходит в Гримальди Форуме, отличается богатым убранством и представляет целый пласт творчества Кристиана Лубутена. Вход на эту незабываемую выставку – всего 11€.
Вилла Палома, образец элегантности
Имя Кристиана Берара (Christian Bérard), возможно, ни о чем вам не говорит, однако, этот художник начала XX века словно прожил тысячу жизней и оставил тысячу полотен. На вилле Палома выставка «Кристиан Берар, эксцентричный Бебе» проливает свет на творчество этого великолепного мастера. Входной билет всего 6€, а по воскресеньям вход и вовсе бесплатный.
Пикантная Вилла Собер
Выставка на вилле Собер – это настоящая бомба. “Newton, Riviera” предлагает вниманию зрителей вызывающие и скандальные фотографии. Автор всех кадров – немецкий фотограф Гельмут Ньютон (Helmut Newton). На снимках представлены и знаменитые модели, и никому не известные, а также Принцессы Стефания и Каролина. Входной билет также стоит 6€, по воскресеньям вход свободный.
Альбер I, Князь-ученый
В этом году сто лет со дня кончины Князя Альбера I, и Княжество отдает дань его памяти. В Монако проходят многочисленные выставки, посвященные великому Князю, который трудился не только на благо своего государства, но ради науки и мира во всем мире. Если вы хотите больше узнать об Альбере I, посетите посвященные ему выставки. Одной из них можно полюбоваться на ограде садов Сен-Мартен, другая проходит в здании железнодорожного вокзала, третья — на набережной Антуана I.
8. Танцевать до утра
Мест с жаркой атмосферой в Монако хоть отбавляй. Среди них — COYA и Jimmy’z, которые зажигают летними ночами и соревнуются между собой в оригинальности идей и разнообразии жанров. Держитесь крепче, вас ждет жаркая программа.
Сияющий новизной Twiga ждет вас с ужина и до зари. Еще одно легендарное для Монако место: La Rascasse. Гордо возвышаясь над портом Эркюль, этот бар любит менять стили. В среду в начале вечера вас ждут ритмы сальсы, пятницы и субботы проходят в сопровождении акустического дуэта, а диджеи будут с вами до поздней ночи.
9. Побалуйте себя вкусненьким
Разве можно приехать в Княжество и не отведать изысканных блюд?
Рестораны высокой кухни
Хотите попробовать утонченные блюда на фоне умопомрачительного пейзажа Monte-Carlo Beach? Встречаемся в ресторане Elsa. Шеф-повар Мелани Сер (Mélanie Serre) угостит своими кулинарными шедеврами, на 100% состоящими из экологически чистых сезонных продуктов. Сет из пяти блюд обойдется вам в 138€.
У звезды высокой кухни Яника Алено (Yannick Alléno) свой ресторан в Pavyllon Монако, а точнее – в отеле Эрмитаж. Концепция ресторана оригинальна: гостей приглашают отведать блюда высокой кухни за стойкой. Стоимость обеда — 68€, ужина – от 145€. За эту сумму вы сможете познакомиться с кухней звездного шефа и оценить ее по достоинству.
Бюджетные рестораны
На рынке Кондамин легко найти место, где можно поесть за небольшую сумму. Не пропустите Maison des Pâtes, там можно отведать вкусной пасты примерно за 10€. Гарантия качества: это заведение – официальный поставщик Князя.
Более классическое, но не менее аппетитное место в Монако — Steak n’ Shake. Заведение этой американской сети расположено неподалеку от церкви святой Девоты и прохода к вокзалу. Здесь подают разработанный специально для Монако чертовски вкусный Milkshake Rocher Monte-Carlo.
Новинки лета
На обед от всей души рекомендуем заглянуть в ресторан Chez Pierre. В необычной душевной обстановке вы можете пообедать за 29€ (основное блюдо + десерт + кофе). Поскольку ресторан совсем рядом с Metropole Shopping Center, не премините пройтись по великолепному торговому центру.
Ощутить вкус Италии в ресторане у кромки моря. Это и предлагает ресторан Giacomo. Его средний чек — 30€, стоимость включает основное блюдо и десерт. Главная роль здесь отведена итальянским блюдам, приготовленным из вкусных качественных продуктов.
10. Пропустить по бокалу вина в разных уголках Монако
Посещая Княжество, приятно посмотреть на него с разных точек, подкрепляя силы бокалом освежающего напитка.
В конце вашей прогулки по Скале вы можете зайти в Malizia Mar, который находится в Монако на набережной Solarium. Бар и летний ресторан предлагают один из лучших видов на Средиземное море и Монако.
На полпути между Скалой и Казино не премините заглянуть в бар Equivoque. Он открыт с 16 часов, его терраса выходит непосредственно на порт Эркюль. Пропустить бокальчик в этом баре – незабываемое впечатление. Коктейль вы будете выбирать не по меню, а понюхав различные ароматы и выбрав тот, который вам понравится больше всего.