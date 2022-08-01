Предлагаем вашему вниманию 10 идей во время посещения Княжества этим летом.

1. Посетить Княжеский дворец

Дворец Монако вновь открылся этим летом после двухлетнего перерыва. Прекрасная возможность полюбоваться недавно открытыми и отреставрированными фресками, и, кто знает, может быть, даже встретить саму Княгиню Шарлен. Смена почётного караула на Дворцовой площади также является событием, которое никак нельзя пропустить. Она происходит ежедневно ровно в 11.55.

© Эрик Матон/ Княжеский дворец

Более подробная информация о посещении Дворца

2. Затеряться среди узких улочек Монако-Вилль

Улицы исторического квартала страны, безусловно, являются одним из самых знаковых мест Княжества. В Старом городе вы найдёте немало очаровательных бутиков и небольших типичных ресторанов, где можно отведать блюда национальной кухни, такие как барбажуан. Кроме того, в августе там пройдут сразу два праздничных мероприятия.

Кафедральный собор, где покоятся останки Княгини Грейс и Князя Ренье III, является одним из обязательных мест к посещению. Напротив собора раскинулись сады Сен-Мартен, где можно укрыться от летнего зноя и насладиться потрясающим видом на Средиземное море.

© Управление по связям с общественностью

3. Ощутить по-настоящему полярную прохладу в Океанографическом музее.

В конце XIX века Князь Альбер I повелел возвести Океанографический музей, который был призван отдать должное исследованиям океанов и просвещать монегасков. Одна только величественная архитектура этого здания делает его знаковым для посещения. Этим летом временная выставка «Полярная миссия» погружает посетителей в таинственный ледяной мир полюсов Земли.

Слева от музея находится тюрьма Монако, по крыше которой может пройти любой желающий и получить удовольствие от панорамного вида на Средиземное море. Под её стенами каждое лето зрителей ждёт кинотеатр Монако под открытым небом.

© Monaco Tribune / Бенуа Сорр

Полное расписание сеансов

Рассмотреть детали редких и роскошных автомобили из коллекции Князя

Этим летом знаменитая коллекция автомобилей переехала в порт Эркюль. Начало ей положил Князь Ренье III в 50-х гг. прошлого века, и с тех пор коллекция разрослась и сегодня насчитывает около ста раритетов.

© Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези

Топ-5 коллекции автомобилей Князя Монако

5. Казино, культовое место Монте-Карло

Казино заметно менялось и шло в ногу со временем. Это обязательное для посещения место при визите в Монако, но здесь можно не только играть. Это место располагает и к созерцанию. Этим летом выставка “Bleu Sel” («Голубая Соль») украсит и без того величественный атриум Казино. Атриум и зал Ренессанс будут открыты для бесплатного посещения. А за 17€ вы получите экскурсию с аудиогидом, а также напиток, блюдо или жетон для игры.

© Monte-Carlo SBM

Чтобы предоставить вам более подробную информацию о дресс-коде, тарифах для игр и истории заведения, редакция составила для вас небольшую памятку.

6. Позвольте себе понежиться на пляже Ларвотто

Пляж Ларвотто – идеальное место, чтобы расслабиться на солнышке или в тени деревьев. Прошлым летом весь курортный комплекс был перестроен по проекту знаменитого архитектора Ренцо Пиано (Renzo Piano). Пока вы на пляже, заодно полюбуйтесь шуточными скульптурами Кота Прогуливающегося. Их автор — бельгийский художник Филипп Гелюк.

Свободный от курения пляж предоставляет также широкий выбор ресторанов, баров и магазинов. Каждый из них по-своему прекрасен, и это разнообразие поможет вам наилучшим образом насладиться вашим отпуском на море.

© Управление по связям с общественностью / Микаэль Алези

7. Посетите увлекательные выставки

В Монако проходит множество художественных выставок. В любом уголке Княжества обязательно найдется прекрасно оформленная экспозиция, которая культурно обогатит вас и не даст соскучиться.

Откровенный Кристиан Лубутен

Этим летом выставка «L’Exhibition[niste]» произвела фурор. Она проходит в Гримальди Форуме, отличается богатым убранством и представляет целый пласт творчества Кристиана Лубутена. Вход на эту незабываемую выставку – всего 11€.

Вилла Палома, образец элегантности

Имя Кристиана Берара (Christian Bérard), возможно, ни о чем вам не говорит, однако, этот художник начала XX века словно прожил тысячу жизней и оставил тысячу полотен. На вилле Палома выставка «Кристиан Берар, эксцентричный Бебе» проливает свет на творчество этого великолепного мастера. Входной билет всего 6€, а по воскресеньям вход и вовсе бесплатный.

Пикантная Вилла Собер

Выставка на вилле Собер – это настоящая бомба. “Newton, Riviera” предлагает вниманию зрителей вызывающие и скандальные фотографии. Автор всех кадров – немецкий фотограф Гельмут Ньютон (Helmut Newton). На снимках представлены и знаменитые модели, и никому не известные, а также Принцессы Стефания и Каролина. Входной билет также стоит 6€, по воскресеньям вход свободный.

Альбер I, Князь-ученый

В этом году сто лет со дня кончины Князя Альбера I, и Княжество отдает дань его памяти. В Монако проходят многочисленные выставки, посвященные великому Князю, который трудился не только на благо своего государства, но ради науки и мира во всем мире. Если вы хотите больше узнать об Альбере I, посетите посвященные ему выставки. Одной из них можно полюбоваться на ограде садов Сен-Мартен, другая проходит в здании железнодорожного вокзала, третья — на набережной Антуана I.

8. Танцевать до утра

Мест с жаркой атмосферой в Монако хоть отбавляй. Среди них — COYA и Jimmy’z, которые зажигают летними ночами и соревнуются между собой в оригинальности идей и разнообразии жанров. Держитесь крепче, вас ждет жаркая программа.

Сияющий новизной Twiga ждет вас с ужина и до зари. Еще одно легендарное для Монако место: La Rascasse. Гордо возвышаясь над портом Эркюль, этот бар любит менять стили. В среду в начале вечера вас ждут ритмы сальсы, пятницы и субботы проходят в сопровождении акустического дуэта, а диджеи будут с вами до поздней ночи.

© Monte-Carlo SBM

9. Побалуйте себя вкусненьким

Разве можно приехать в Княжество и не отведать изысканных блюд?

Рестораны высокой кухни

Хотите попробовать утонченные блюда на фоне умопомрачительного пейзажа Monte-Carlo Beach? Встречаемся в ресторане Elsa. Шеф-повар Мелани Сер (Mélanie Serre) угостит своими кулинарными шедеврами, на 100% состоящими из экологически чистых сезонных продуктов. Сет из пяти блюд обойдется вам в 138€.

У звезды высокой кухни Яника Алено (Yannick Alléno) свой ресторан в Pavyllon Монако, а точнее – в отеле Эрмитаж. Концепция ресторана оригинальна: гостей приглашают отведать блюда высокой кухни за стойкой. Стоимость обеда — 68€, ужина – от 145€. За эту сумму вы сможете познакомиться с кухней звездного шефа и оценить ее по достоинству.

© Monte-Carlo SBM

Бюджетные рестораны

На рынке Кондамин легко найти место, где можно поесть за небольшую сумму. Не пропустите Maison des Pâtes, там можно отведать вкусной пасты примерно за 10€. Гарантия качества: это заведение – официальный поставщик Князя.

Более классическое, но не менее аппетитное место в Монако — Steak n’ Shake. Заведение этой американской сети расположено неподалеку от церкви святой Девоты и прохода к вокзалу. Здесь подают разработанный специально для Монако чертовски вкусный Milkshake Rocher Monte-Carlo.

Новинки лета

На обед от всей души рекомендуем заглянуть в ресторан Chez Pierre. В необычной душевной обстановке вы можете пообедать за 29€ (основное блюдо + десерт + кофе). Поскольку ресторан совсем рядом с Metropole Shopping Center, не премините пройтись по великолепному торговому центру.

Ощутить вкус Италии в ресторане у кромки моря. Это и предлагает ресторан Giacomo. Его средний чек — 30€, стоимость включает основное блюдо и десерт. Главная роль здесь отведена итальянским блюдам, приготовленным из вкусных качественных продуктов.

10. Пропустить по бокалу вина в разных уголках Монако

Посещая Княжество, приятно посмотреть на него с разных точек, подкрепляя силы бокалом освежающего напитка.

В конце вашей прогулки по Скале вы можете зайти в Malizia Mar, который находится в Монако на набережной Solarium. Бар и летний ресторан предлагают один из лучших видов на Средиземное море и Монако.

На полпути между Скалой и Казино не премините заглянуть в бар Equivoque. Он открыт с 16 часов, его терраса выходит непосредственно на порт Эркюль. Пропустить бокальчик в этом баре – незабываемое впечатление. Коктейль вы будете выбирать не по меню, а понюхав различные ароматы и выбрав тот, который вам понравится больше всего.