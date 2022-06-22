Действительно самый домашний ресторан Монте-Карло?
Очарование и скромность. Спускаясь по эскалатору легендарного Métropole Shopping Center, вы могли не заметить маленький указатель, предлагающий вернуться назад. А жаль! Указатель приглашает заглянуть в новый ресторан Chez Pierre («У Пьера»), который обосновался в торговом центре.
В этом камерном заведении, украшенном с изысканным вкусом, прекрасно сочетаются мягкие красные диванчики, белые скатерти и пол в шахматную клетку. А бокалы звенят в такт джазовым пассажам It’s a good day Пегги Ли (Peggy Lee), Let’s Misbehave Ирвина Ааронсона (Irving Aaronson) и Champs-Elysées в исполнении Zaz. На стенах – прекрасные виды Лондона, Парижа и Монако, стилизованные под старомодные имитации витражей с золотым напылением.
Семейная история
В этой душевной обстановке вас встречает сам хозяин, Пьер Балделли (Pierre Baldelli). Раньше здесь располагался японский ресторан, ремонт шел шестнадцать месяцев, и помещение было перестроено до такой степени, что создается впечатление, будто стены раздвинули.
Для Пьера это целое приключение, хотя он и опытный ресторатор. Раньше он работал в Cipriani Monte-Carlo. Рестораном он занимается вместе с сыновьями: Лукой, который работает в зале, и Марко, стоящим за элегантной и внушительной барной стойкой. «Это абсолютно семейная история, — рассказывает Пьер. Нас связала гастрономия. В меню вы видите все то, что мы едим сами, все то, что мы любим».
Семейным духом пропитано здесь все. Уютный зал, который вечером наполняется приглушенным светом, вмещает до пятидесяти клиентов. Гости приходят самые разные: это и семьи с детьми, и посетители с собачками. Для животных предусмотрены подушечки или коврики, на которых они могут отдохнуть. «Это ресторанчик для своих, для тех, кто знает. Как гласит английская поговорка : «Who knows, knows», — объясняет Пьер. Дети в ресторане – это чудесно и очень важно».
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Само название ресторана подчеркивает его камерность, почти сокровенность. «Я ушел с предыдущего места работы, искал помещение, и старый клиент сказал мне: «Когда же мы поужинаем у Пьера?» Так благодаря этому человеку и родилось название».
Что касается меню, то оно краткое и емкое, предлагает только сезонные продукты, и поэтому постоянно обновляется. Но у заведения есть несколько коронных блюд, например, закуска из экологически чистых яиц «Мимоза», телячья лопатка в соку и тушёный салатный цикорий, а также десерт «Плавающий остров» с розовыми пралине.
«Мы готовим из местных продуктов, — добавляет Пьер. — Используем свежий сыр и домашнее пиво Sospel, оливковое масло, произведенное в Вальбонне… Мы здесь для того, чтобы поддерживать местных производителей. Даже подушки у нас из коллекции MyCrown, и 30% от их стоимости идут в фонд имени Князя Альбера II (Fondation Albert II)».
Мнение редакции
Мы охотно повторим за клиентами Пьера: этот ресторан – настоящая «бонбоньерка счастья». Попадая в радушную обстановку и видя улыбки приветливых сотрудников, сразу чувствуешь себя как дома, будто обедаешь или ужинаешь в кругу семьи, с коллегами или со своей половинкой.
Что касается кухни, то она на высоте. Свежие продукты гармонично сочетаются между собой. Так и хочется наслаждаться пусть простыми, но приготовленными с некоторой изобретательностью блюдами. Рататуй с песто, яйца Мимоза под домашним майонезом с «секретным ингредиентом», не говоря уже о салате «Пьер», заправленном вкусной горчицей – здесь есть, чем полакомиться, а соотношение цены и качества — отличное.
Десерты не отстают: вы точно не устоите перед нежнейшими профитролями в домашнем горячем шоколаде или перед свежей клубникой со взбитыми сливками. Рай для сладкоежек!
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И наконец, если желаете сопроводить ужин бокалом или бутылочкой вина, в вашем распоряжении большой выбор из тридцати наименований (а также семи шампанских). Если вы знаток, не премините заглянуть в «потайной ящик Пьера» — и точно не будете разочарованы!
Ценно и то, что Пьер сам находится в зале, он подходит к гостям, чтобы обменяться парой слов: «Моя цель – чтобы вы чувствовали себя хорошо». И это ему удается, как нельзя лучше.
Пьер поделился с читателями Monaco Tribune своим маленьким секретом. Если вы хотите выйти в Интернет, запомните пароль от сети Wi-Fi ресторана: «chezvous» («у вас дома»). А как могло быть иначе?
Практическая информация:
- Адрес ресторана: Métropole Shopping Center, 4 Avenue de la Madone, 98000 Monaco
- Открыт с понедельника по субботу на обед и ужин (во второй половине дня можно заглянуть на кофе или аперитив).
- Комплексный обед 29€ (основное блюдо + десерт + кофе)
- +377 99 92 07 92