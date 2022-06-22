Действительно самый домашний ресторан Монте-Карло?

Очарование и скромность. Спускаясь по эскалатору легендарного Métropole Shopping Center, вы могли не заметить маленький указатель, предлагающий вернуться назад. А жаль! Указатель приглашает заглянуть в новый ресторан Chez Pierre («У Пьера»), который обосновался в торговом центре.

В этом камерном заведении, украшенном с изысканным вкусом, прекрасно сочетаются мягкие красные диванчики, белые скатерти и пол в шахматную клетку. А бокалы звенят в такт джазовым пассажам It’s a good day Пегги Ли (Peggy Lee), Let’s Misbehave Ирвина Ааронсона (Irving Aaronson) и Champs-Elysées в исполнении Zaz. На стенах – прекрасные виды Лондона, Парижа и Монако, стилизованные под старомодные имитации витражей с золотым напылением.

Семейная история

В этой душевной обстановке вас встречает сам хозяин, Пьер Балделли (Pierre Baldelli). Раньше здесь располагался японский ресторан, ремонт шел шестнадцать месяцев, и помещение было перестроено до такой степени, что создается впечатление, будто стены раздвинули.

Для Пьера это целое приключение, хотя он и опытный ресторатор. Раньше он работал в Cipriani Monte-Carlo. Рестораном он занимается вместе с сыновьями: Лукой, который работает в зале, и Марко, стоящим за элегантной и внушительной барной стойкой. «Это абсолютно семейная история, — рассказывает Пьер. Нас связала гастрономия. В меню вы видите все то, что мы едим сами, все то, что мы любим».

© Каролина Гонзалез

Семейным духом пропитано здесь все. Уютный зал, который вечером наполняется приглушенным светом, вмещает до пятидесяти клиентов. Гости приходят самые разные: это и семьи с детьми, и посетители с собачками. Для животных предусмотрены подушечки или коврики, на которых они могут отдохнуть. «Это ресторанчик для своих, для тех, кто знает. Как гласит английская поговорка : «Who knows, knows», — объясняет Пьер. Дети в ресторане – это чудесно и очень важно».

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Само название ресторана подчеркивает его камерность, почти сокровенность. «Я ушел с предыдущего места работы, искал помещение, и старый клиент сказал мне: «Когда же мы поужинаем у Пьера?» Так благодаря этому человеку и родилось название».

© Каролина Гонзалез

Что касается меню, то оно краткое и емкое, предлагает только сезонные продукты, и поэтому постоянно обновляется. Но у заведения есть несколько коронных блюд, например, закуска из экологически чистых яиц «Мимоза», телячья лопатка в соку и тушёный салатный цикорий, а также десерт «Плавающий остров» с розовыми пралине.

«Мы готовим из местных продуктов, — добавляет Пьер. — Используем свежий сыр и домашнее пиво Sospel, оливковое масло, произведенное в Вальбонне… Мы здесь для того, чтобы поддерживать местных производителей. Даже подушки у нас из коллекции MyCrown, и 30% от их стоимости идут в фонд имени Князя Альбера II (Fondation Albert II)».

Мнение редакции

Мы охотно повторим за клиентами Пьера: этот ресторан – настоящая «бонбоньерка счастья». Попадая в радушную обстановку и видя улыбки приветливых сотрудников, сразу чувствуешь себя как дома, будто обедаешь или ужинаешь в кругу семьи, с коллегами или со своей половинкой.

Что касается кухни, то она на высоте. Свежие продукты гармонично сочетаются между собой. Так и хочется наслаждаться пусть простыми, но приготовленными с некоторой изобретательностью блюдами. Рататуй с песто, яйца Мимоза под домашним майонезом с «секретным ингредиентом», не говоря уже о салате «Пьер», заправленном вкусной горчицей – здесь есть, чем полакомиться, а соотношение цены и качества — отличное.

© Каролина Гонзалез

Десерты не отстают: вы точно не устоите перед нежнейшими профитролями в домашнем горячем шоколаде или перед свежей клубникой со взбитыми сливками. Рай для сладкоежек!

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© Chez Pierre

И наконец, если желаете сопроводить ужин бокалом или бутылочкой вина, в вашем распоряжении большой выбор из тридцати наименований (а также семи шампанских). Если вы знаток, не премините заглянуть в «потайной ящик Пьера» — и точно не будете разочарованы!

Ценно и то, что Пьер сам находится в зале, он подходит к гостям, чтобы обменяться парой слов: «Моя цель – чтобы вы чувствовали себя хорошо». И это ему удается, как нельзя лучше.

Пьер поделился с читателями Monaco Tribune своим маленьким секретом. Если вы хотите выйти в Интернет, запомните пароль от сети Wi-Fi ресторана: «chezvous» («у вас дома»). А как могло быть иначе?

Практическая информация: