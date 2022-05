La très belle terrasse sur le toit de l’Hôtel Miramar offre une vue à 360°.

Voici une bonne adresse, au concept inédit, à tester ! La terrasse Equivoque, juchée sur le toit de l’Hôtel Miramar, et qui offre une très belle vue sur le Port Hercule, vous accueille dans un cadre reposant et luxueux.

L’endroit idéal pour siroter un cocktail, alors que la journée touche à sa fin. Mais ici, pas de menu ordinaire ! Avant de passer commande, l’équipe d’Equivoque vous présentera un joli coffret, où sont soigneusement alignés six flacons de parfums, que vous devrez sentir tour à tour.

DR

Le but ? Trouver la fragrance qui, selon votre humeur et votre envie du jour, vous interpellera le plus. Ensuite, le barman s’occupera de vous concocter la boisson liée au parfum choisi, et le résultat réserve bien des surprises. L’occasion de découvrir de nouveaux alcools ou de nouvelles saveurs ignorées jusque-là.

DR

Ajoutez à cela des amuse-bouches pour le moins raffinés et délicieux, notamment à base de poisson cru, et vous obtiendrez un moment unique, à partager avec vos proches.

Réservations et informations sur le site internet d’Equivoque.