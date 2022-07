Le Prince Albert II s’est rendu à l’inauguration de la toute nouvelle exposition dédiée à son trisaïeul, mais pas seulement.

Elle s’intitule « Albert Ier et Louis Tinayre – Le prince et le peintre, une amitié à la découverte du monde » et est à découvrir sur le Quai Antoine Ier.

Louis Tinayre et le Prince Albert Ier se rencontrent à l’Exposition universelle de Paris en 1900. L’ancien souverain apprécie l’artiste et le sollicite pour illustrer la troisième édition de son récit de voyage La Carrière d’un navigateur. Entre 1904 et 1922, les deux hommes deviennent inséparables et Louis Tinayre participe à toutes les campagnes océanographiques du « Prince navigateur ».

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

LIRE AUSSI : PHOTOS. Le Prince Albert II admire l’exposition dédiée au Prince Albert Ier

Au coeur de l’exposition, une centaine d’oeuvres données par Louis Tinayre à la Mairie d’Issoire, son berceau familial. « La majeure partie provient du Musée Océanographique de Monaco, du Palais Princier et du Musée Carnavalet » précise Anne Beauchef de Bussac, commissaire de l’exposition, au micro de Monaco Info.

Le visiteur profite de différentes salles, chacune d’entre elle recouverte d’une teinte différente de bleu. L’histoire de cette amitié sera exposée jusqu’au 11 septembre 2022.