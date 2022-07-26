Знаменитая ресторанная сеть открывает свою точку в Княжестве.

В пейзаже Ларвотто – новинка. В самом конце пляжа открылась траттория «Giacomo», последнее детище ресторанной сети Big Mamma. Чем не повод отведать дивные итальянские блюда прямо на пляже?

Терраса с видом на море или живописный зал? Выбор за вами! В этот вечер вы окажетесь в Италии, а точнее – на Сицилии.

© Дирекция по связям / Стефан Данна (Stéphane Danna)

Яркая палитра в Княжестве

Виктор Люггер и монегаск Тигран Сейду (Victor Lugger & Tigrane Seydoux) стоят во главе сети, насчитывающей более двадцати ресторанов во Франции, Испании, Великобритании и, теперь, в Монако.

Тигран Сейду хотел воздать должное родному Княжеству, открыв в нем это заведение. «Я здесь родился и вырос, поделился он. Большая часть моей семьи живет в Монако, так что этот проект был мне очень близок сердцу. Возможность открыть здесь ресторан возникла по итогам тендера. Хотелось предложить посетителям простую, доступную и аутентичную кухню с качественными продуктами и хорошим соотношением цены и качества. (…) Я назвал ресторан «Giacomo» в память о моем отце.»

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Помимо душевных ценностей Тигран хотел сделать это место неповторимым: «Ни один ресторан нашей сети Big Mamma не похож на другой, как по убранству, так и по меню. Здесь, рядом с морем, нам, например, хотелось создать рыбное меню. А яркое убранство выбрано в контрасте с белоснежным променадом. «Мне хотелось создать яркую палитру», дополняет Тигран.

На вопрос о концепции ресторана Тигран отвечает очень точно: «веселый итальянский кавардак»! Официанты очень расторопные, болтают по-итальянски, веселятся, поют Ti amo и Vivo per lei…

Мнение редакции

Продукты – качественные и сезонные, хорошее соотношение цены и качества, теплая атмосфера… Можно сказать, что по меньшей мере «техническое задание» выполнено! Благодаря динамичному обслуживанию и атипичному убранству, вы с самого порога переноситесь в Италию.

Многочисленные освежающие коктейли в оригинальных цветных бокалах – веселый и расслабляющий аперитив. Что касается блюд, то и здесь качество на лицо! Широкий ассортимент, хорошие продукты и очень сытные порции – здесь есть, чем заняться. Мы вам рекомендуем «Wolfgang Amadeus Mozzarella», восхитительная тартинка из деревенского хлеба, с ломтиками моцареллы, тертой боттаргой и апельсиновой цедрой.

© Люка Нарбон (Lucas Nardone)

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Само собой, меню не обошлось и без пиццы, если у вас очень хороший аппетит! Что касается десертов, выбор за вами: например, «Монте-Карло» – горка мороженного со сметаной на двоих – или «Point G(iacomo)» – изысканный кофе с тирамису, клубничной панна-котта и черным шоколадным муссом.

Le Point G(Iacomo) — © Monaco Tribune

Как и обещал Тигран, цены – вполне доступные, учитывая качество продуктов и порционы. Отличный новый адрес в вашу записную книжку!

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