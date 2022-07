La famosa catena di ristoranti apre un nuovo locale nel Principato.

C’è una grande novità per il Larvotto. Si è appena aperto in riva al mare il ristorante “Giacomo”, l’ultima aggiunta del gruppo Big Mamma, dove potete gustare le deliziose specialità della cucina italiana a due passi dalla spiaggia.

Potete mangiare all’aperto affacciati sul mare o all’interno di una sala colorata. L’idea è quella di far passare ai clienti una bellissima serata all’insegna della cucina italiana, e in particolare di quella siciliana.

© Direzione della Comunicazione / Stéphane Danna

Una trattoria coloratissima a Monaco

Dietro le quinte del gruppo, che ha aperto oltre venti ristoranti tra Francia, Spagna, Regno Unito e ora anche Monaco, ci sono gli imprenditori Victor Lugger e il monegasco Tigrane Seydoux.

È proprio in onore delle sue origini che Tigrane ha aperto un locale nel Principato. “Sono nato e cresciuto qui. Gran parte della mia famiglia vive a Monaco, perciò mi sta molto a cuore il Principato. Ho avuto modo di aprire il ristorante grazie a una gara d’appalto. L’idea era quella di proporre una cucina semplice, genuina e accessibile con ottimi prodotti e un buon rapporto qualità-prezzo […] Ho chiamato il ristorante ‘Giacomo’ perché mio padre si chiamava così”, ha spiegato.

.

Oltre al valore affettivo di questo posto, Tigrane ha voluto renderlo un ristorante unico nel suo genere: “Ogni ristorante Big Mamma è diverso. Non ne esistono neanche due identici, che si tratti dell’arredamento o del menù. Poiché questo locale è vicino al mare, abbiamo voluto creare un menù con piatti a base di pesce, ad esempio”. L’arredamento molto vivace è stato invece scelto per risaltare sulla bianchissima Promenade. “Volevo dare vita a una trattoria coloratissima”, ha poi concluso Tigrane.

Quando gli viene chiesto di definire il suo concept, la sua risposta è più che adatta al ristorante: “una gran confusione all’italiana”. I camerieri infatti sono pieni di energia, parlano in italiano, si divertono e canticchiano Ti amo e Vivo per lei.

Il nostro punto di vista

Prodotti di qualità e di stagione, un ottimo rapporto qualità-prezzo e un ambiente accogliente sono solo alcuni dei tantissimi pregi di questo ristorante. Camerieri sorridenti e dinamici e un arredamento alquanto insolito vi catapulteranno in Italia non appena sarete lì.

Una grande varietà di cocktail rinfrescanti servita in bicchieri colorati e originali vi regalerà un aperitivo in tutta allegria e tranquillità. Per quanto riguarda i piatti, la qualità è ancora una volta al primo posto! Potete godere infatti di un’ampia scelta di prodotti eccezionali e di porzioni molto generose. Vi consigliamo il “Wolfgang Amadeus Mozzarella”, una deliziosa fetta di pane casereccio ricoperta da fettine di mozzarella, bottarga grattugiata e scorze di arancia.

© Luca Nardone

LEGGI ANCHE: Provato per voi: Chez Pierre, dove ci si sente subito a casa

La pizza è assolutamente da non perdere, ma solo se avete un grande appetito! Per il dessert potete provare il Monte-Carlo, un’enorme porzione di gelato di fior di latte da dividere con qualcuno, o il Point G(iacomo), ovvero caffè accompagnato da tiramisù, pannacotta alla fragola e mousse al cioccolato fondente.

Point G(iacomo) – © Monaco Tribune

Come promesso da Tigrane, i prezzi sono molto accessibili tenendo conto della qualità e della quantità dei prodotti serviti. È un nuovo ristorante tutto da scoprire!

Informazioni utili: