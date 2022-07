La célèbre enseigne de restaurants vient d’ouvrir un nouvel établissement en Principauté.

Il y a du nouveau dans le paysage du Larvotto. Tout au bout de la plage, « Giacomo », dernier-né du groupe de restauration Big Mamma vient d’ouvrir ses portes. L’occasion de déguster de délicieuses spécialités italiennes, les pieds dans le sable.

Terrasse face à la mer ou salle très colorée, à vous de choisir ! L’idée est de faire voyager les clients jusqu’en Italie, plus précisément en Sicile, le temps d’une soirée.

Un écrin de couleur en Principauté

Derrière le groupe, qui compte plus d’une vingtaine de restaurants répartis entre la France, l’Espagne, le Royaume-Uni et, désormais, Monaco, l’on retrouve les entrepreneurs Victor Lugger et le Monégasque Tigrane Seydoux.

C’est d’ailleurs pour faire honneur à ses origines que ce dernier a souhaité ouvrir un établissement en Principauté. « Je suis né et j’ai grandi ici, nous confie-t-il. Une grande partie de ma famille vit à Monaco, alors ça me tenait à cœur. J’ai eu l’opportunité d’ouvrir grâce à l’appel d’offre qui a été fait. L’idée était de proposer une cuisine simple, authentique, accessible avec de bons produits et un bon rapport qualité/prix. (…) J’ai appelé ce restaurant « Giacomo », du prénom de mon père. »

Outre la valeur sentimentale, Tigrane a souhaité faire de ce restaurant un lieu unique : « Tous nos Big Mamma sont différents, il n’y en a pas deux identiques, que ce soit pour la décoration ou le menu. Ici, nous sommes proches de la mer, nous avons voulu faire une carte avec du poisson, par exemple. » La déco très vive, quant à elle, a été choisie pour trancher avec la blancheur immaculée de la promenade. « J’ai souhaité créer un écrin de couleur », complète Tigrane.

Et lorsqu’on lui demande de définir son concept, la réponse colle plutôt bien à l’endroit : « un joyeux bordel à l’italienne ! » Ici, les serveurs ne manquent pas d’énergie, parlent en italien, s’amusent, chantent Ti amo ou Vivo per lei…

Notre avis

Produits de qualité et de saison, bon rapport qualité/prix, ambiance chaleureuse… Le moins que l’on puisse dire, c’est que le cahier des charges est rempli ! Avec un service souriant et dynamique et une décoration atypique, vous voilà transportés en Italie dès que vous franchissez le seuil.

Les cocktails, nombreux et rafraîchissants, sont servis dans des verres colorés et originaux pour passer un apéritif joyeux et décontracté. Quant aux plats, là encore, la qualité est au rendez-vous ! Avec un large choix, de bons produits et des portions plus que généreuses, l’on ne peut que se régaler. Nous vous recommandons personnellement la « Wolfgang Amadeus Mozzarella », une délicieuse tartine de pain de campagne surmontée de tranches de mozzarella, de pourtague râpée et de zestes d’orange.

Bien entendu, la pizza est incontournable, mais à privilégier pour les très gros appétits ! Quant aux desserts, à vous d’opter, par exemple, pour le Monte-Carlo, une montagne de glace à la fleur de lait à partager, ou pour le Point G(Iacomo), soit un café gourmand avec tiramisù, panna cotta à la fraise et mousse au chocolat noir.

Et comme l’a promis Tigrane, le tout reste très accessible, avec des prix abordables compte tenu de la qualité et de la quantité des produits servis. Une nouvelle belle adresse à découvrir !

