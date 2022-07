Après plusieurs mois de fermeture et un changement de propriétaire, l’établissement se réinvente.

Objectif : faire peau neuve de A à Z. Après sa réouverture en mai dernier, le restaurant Flashman, situé en plein cœur de Monte-Carlo, revient avec une toute nouvelle décoration et une carte complètement revue.

Ce petit établissement, qui compte également une terrasse, vous accueille pour un moment convivial et décontracté. Les plats, concoctés à base de produits frais et de saison, proposent des recettes simples – mais savoureuses – issues de la cuisine du sud, où se mêlent influences italiennes, niçoises et monégasques.

Burrata sur son tartare de tomates du pays, lasagnes au pistou, tartare de thon à l’avocat et à la mangue (que nous vous recommandons) ou bien croque-monsieur à la truffe… Ici, simplicité et gourmandise vont de pair. Pour une petite touche sucrée, on se régale avec le tiramisu et la panna cotta aux fruits rouges.

© Flashman Monaco

A noter que le chef propose une carte secondaire de sélections du jour, qui permet de varier les plaisirs. Et à partir de 17 heures, place aux planches à partager, en famille ou entre amis, pour grignoter quelques barbajuans ou accras de morue en prenant l’apéritif.

D’ailleurs, côté boissons, le choix est large ! Jus de fruits frais, vins et champagnes, cocktails ou breuvages chauds : la carte est variée est très complète. Ajoutez à cela un service souriant, une décoration accueillante et épurée et des tarifs abordables et vous obtiendrez la toute nouvelle version de Flashman, une belle adresse à découvrir à Monte-Carlo !

Infos pratiques :