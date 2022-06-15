Меню и коктейльная карта также претерпели изменения и идеально подходят для жарких летних вечеринок в Монако.

Twiga Monte Carlo вновь ждёт посетителей! Знаменитый ресторан и клуб, основанный Флавио Бриаторе, воспользовался несколькими месяцами паузы, чтобы основательно подготовиться к новому сезону.

Новая Twiga представляет собой элегантный сплав африканского, азиатского и итальянского стилей, предлагая одновременно изысканную и современную атмосферу с этническими нотками.

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© Twiga Monte Carlo

© Twiga Monte Carlo

Тот же принцип царит и на кухне. Обновлённое меню ресторана представляет собой тонкое сочетание итальянских и азиатских традиций и гармонично комбинирует оттенки вкусов для эффектного и незабываемого ужина.

Главные звёзды нового меню — дары моря: от лобстера по-каталонски до ньокетти с креветками и королевского плато из морепродуктов

© Twiga Monte Carlo — Лобстер по-каталонски

© Twiga Monte Carlo — Ньокетти с креветками

© Twiga Monte Carlo — Королевское плато из морепродуктов

Не обделены вниманием поваров и дары земли: особенное внимание в меню привлекают такос из говядины, кончик корейки отборных свиней иберийской породы и многое другое.

© Twiga Monte Carlo — Такос из говядины

© Twiga Monte Carlo — Кончик корейки свиней иберийской породы

Во время трапезы гостей ждут необыкновенные шоу. За музыкальную часть жарких летних вечеров отвечают итальянская группа Alessandro Ristori & The Portofinos, DJ Bob Sinclar, а также DJ Afrojack.

Изысканные и мягкие коктейли на любой вкус идеально вписываются в атмосферу заведения, радуя глаз и предлагая идеальный баланс между итальянскими традициями и японскими вкусами. Лучшее сопровождение для клубной части вечера, которая начинается в час ночи.

© Twiga Monte Carlo

Ресторан находится по адресу 10 Avenue Princesse Grace и открыт с 19:00 со вторника по воскресенье, в июле — ежедневно.

Номер телефона для бронирования: +377 99 99 25 50