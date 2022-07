La fête et l’animation seront à retrouver cet été sur le Rocher.

Quelles sont les trois soirées qui se préparent sur le Rocher de Monaco cet été ?

Le 20 juillet : Soirée gypsie en présence de six musiciens et deux danseuses ainsi qu’une chasse au trésor pour les plus jeunes.

Le 11 août : Soirée brésilienne avec deux ateliers pour les enfants, trois musiciens, trois danseuses et un animateur.

Le 24 août : Soirée Monaco avec une chasse au trésor, trois musiciens et un animateur.

LIRE AUSSI : Retour des croisières : le vent en poupe pour les commerçants

Ces trois soirées se dérouleront de 16h à 21h.

Afin d’en faciliter l’accès, la nouvelle « Navette du Rocher » 100% électrique assure l’accès au Rocher entre 22h et 22h50, en plus des lignes de bus habituelles.