La Villa Paloma accueille tout l’été, Christian Bérard, artiste emblématique de la première moitié du 20ème siècle.

En juin dernier, la Villa Sauber présentait « Newton, Riviera », une exposition photographique aux images sulfureuses et provocatrices. À présent, c’est au tour de la Villa Paloma de dévoiler sa nouvelle exposition « Christian Bérard, Excentrique Bébé ».

Cette exposition tranche avec celle de sa sœur, située à la Villa Sauber. Plus douce et plus colorée, elle met en scène l’univers du talentueux Christian Bérard. Peintre, illustrateur, scénographe, dessinateur de mode, décorateur et créateur de costumes pour le théâtre et le cinéma, l’artiste a acquis de nombreuses casquettes au fil de sa vie.

LIRE AUSSI : Découvrez la nouvelle exposition consacrée à Louboutin au Grimaldi Forum

© Direction de la Communication / Michael Alesi

Très apprécié de son vivant, Bébé, surnom donné par ses amis, a côtoyé les plus grands de son époque : Jean Cocteau, Christian Dior ou encore Coco Chanel. Le Nouveau Musée National de Monaco redonne de la visibilité à l’artiste, malheureusement tombé dans l’oubli depuis ses années fastes entre 1920 et 1940.

Issu du mouvement Moderniste, les œuvres riches et complexes de Bébé, qu’elles soient sous forme de peintures, de vêtements ou de moulures, elles livrent l’extravagance et l’originalité de la période dans laquelle il a vécu, de manière toujours élégante.

L’exposition est à retrouver à la Villa Paloma jusqu’au 16 octobre. L’entrée est gratuite tous les dimanches et coûte 6€ le reste de la semaine.

Plus d’infos : NMNM