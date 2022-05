Dans la gare de Monaco vient de s’installer l’exposition « Un Prince en mouvement : Albert Ier de Monaco et les Moyens de Locomotion de son temps ». L’une des huit expositions qui commémorent le centenaire de la disparition du Prince Albert Ier.

« Vous attendez un train, vous avez cinq minutes, vous venez admirer les photos », résume Fabrice Morenon, Directeur Général SCNF Hubs & Connexions, au micro de Monaco Info. 10 clichés sont affichés en ce moment même et jusqu’au 31 août, dans la gare de Monaco.

Nous nous retrouvons plongés dans la mobilité du début du XXème siècle, du temps du Prince Albert Ier. Bateaux, trains, avions ou encore bicyclettes, les différents modes de transports qui existaient déjà sont affichés, accompagnés d’explications pour le public.

Une manière de rendre hommage au Prince Albert Ier, et plus précisément la troisième exposition dédiée au centenaire de sa disparition. Cinq supplémentaires prendront place dans la Principauté d’ici la fin de l’année ainsi que trois à l’étranger, à Luchon, Oslo et Lisbonne.

La gare accueillera d’ailleurs une nouvelle exposition en septembre, dont le thème est encore secret.