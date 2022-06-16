Легендарные ночные заведения обещают самые яркие впечатления летом 2022 года.

Самым долгожданным нововведением этого года стало предложение COYANCHA, разработанное к десятилетию бренда и зарезервированное исключительно для посетителей монегасского заведения. С четверга по субботу избранные счастливчики смогут приватизировать зал, попробовать освежающие коктейли с экзотическим писко и оценить ужин, приготовленный шеф-поваром Викторией Валленийя (Victoria Vallenilla), и всё это — под живую музыку и сеты от лучших диджеев.

Отметьте в своих ежедневниках 21 июня: вас ждёт вечер «Noche Blanca» с обязательным дресс-кодом «белый total look», а 19 июля и 9 августа подготовьтесь к экзотическим вечерам «Rituals» с перуанскими племенными ритуалами.

В Jimmy’z Monte-Carlo вечеринки не заканчиваются до утра

Это лето также будет отмечено возвращением вечеринок в самом культовом клубе Ривьеры Jimmy’z Monte-Carlo, который подготовил программу с участием выдающихся диджеев электронной музыки. Достойная дань уважения недавно ушедшей от нас Режине, стоявшей у истоков основания клуба в 1970 г.

17 июня: вечеринка KINKY ROCK STAR – Ollie & Solly

24 июня: Ollie & Solly + Джим Леблан (Jim Leblanc)

7 июля: вечеринка GO DEEP – LAOLU / Sound of Ritual – ILAN

9 июля: Нико де Андреа (Nico de Andrea)

14 июля: вечеринка GO DEEP : Salomé Le Chat + Bird Of Mind

21 июля: вечеринка GO DEEP : Black Coffee + Angelos

22 июля: БРАЗИЛЬСКАЯ ВЕЧЕРИНКА – Vintage Culture + Marina Diniz

28 июля: вечеринка GO DEEP – Artbat

29 июля: Diplo

4 августа: вечеринка GO DEEP – &ME + Jimi Jules + LAOLU

5 августа: Мартин Сольвейг (Martin Solveig)

11 августа: вечеринка GO DEEP : Blond:Ish

18 августа: Moojo / Arodes / Дамиан Лазарус (Damian Lazarus)

20 августа: Нико де Андреа (Nico de Andrea)

26 августа: Kungs

COYA Monte—Carlo (открыт до 29 октября 2022 г. со вторника по воскресенье (в октябре — со среды по воскресенье), с 19:00 до 2:00). Бронирование по телефону: +377 98 06 20 00

Jimmy’z Monte—Carlo (открыт до 8 октября 2022 г. по пятницам и субботам, с 23:30 до рассвета, с 6 июля по 27 августа открыт со среды по субботу). Бронирование по телефону: +377 98 06 70 68 или +33 6 80 86 21 08

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