Deux icônes de la vie nocturne, avec une nouvelle expérience pour l’été 2022.

La grande nouveauté cette année est l’expérience COYANCHA, lancé pour les 10 ans de la marque et proposé en exclusivité à Monaco. Du jeudi au samedi, quelques happy few retrouveront un espace totalement privé, avec des piscos servis au cocktail, au dîner préparé par Victoria Vallenilla, le tout rythmé par de la musique live et des sets de DJ.

Prenez date le 21 juin, pour la soirée« Noche Blanca », tous de blanc vêtus et tenez-vous prêts pour les soirées « Rituals » les 19 juillet et 9 août, un rituel tribal péruvien.

Le Jimmy’z Monte-Carlo, pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit

Cet été marque aussi le grand retour des nuits de fête au Jimmy’z Monte-Carlo, le club le plus iconique de la Riviera, avec les DJs les plus en vue de l’électro. Un bel hommage à celle qui a créé cette institution en 1970, disparue cette année, Régine.

17 juin : Soirée KINKY ROCK STAR – Ollie & Solly

24 juin : Ollie & Solly + Jim Leblanc

7 juillet : Soirée GO DEEP – LAOLU / Sound of Ritual – ILAN

9 juillet : Nico de Andrea

14 juillet : Soirée GO DEEP : Salomé Le Chat + Bird Of Mind

21 juillet : Soirée GO DEEP : Black Coffee + Angelos

22 juillet : BRAZILIAN NIGHT – Vintage Culture + Marina Diniz

28 juillet : Soirée GO DEEP – Artbat

29 juillet : Diplo

4 août : Soirée GO DEEP – &ME + Jimi Jules + LAOLU

5 août : Martin Solveig

11 août : Soirée GO DEEP : Blond:Ish

18 août : Moojo / Arodes / Damian Lazarus

20 août : Nico de Andrea

26 août : Kungs

COYA Monte-Carlo (ouvert jusqu’au 29 octobre 2022 du mardi au dimanche (mercredi-dimanche en octobre), de 19h00 à 2h00). Réservations : +377 98 06 20 00

Jimmy’z Monte-Carlo (ouvert jusqu’au 8 octobre 2022 les vendredis et samedis, de 23h30 à l’aube et du 6 juillet au 27 août ouvert du mercredi au samedi). Réservations : +377 98 06 70 68 ou +33 6 80 86 21 08

