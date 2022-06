Due icone della vita notturna con una nuova esperienza in serbo per voi per l’estate 2022.

La grande novità di quest’anno è l’esperienza COYANCHA, lanciata per i 10 anni del marchio e offerta in esclusiva a Monaco. Dal giovedì al sabato, pochi fortunati potranno godere di un spazio totalmente privato, dall’aperitivo con il pisco, alla cena firmata Victoria Vallenilla, il tutto sulle note della musica live e dei DJ set.

Il 21 giugno non perdetevi la “Noche Blanca”, con dress code rigorosamente total white, e tenetevi pronti per le serate “Rtuals” il 19 luglio e il 9 agosto, dove vi aspetta un rituale tribale peruviano.

Il Jimmy’z Monte-Carlo, per continuare a far festa tutta la notte

Quest’estate segna anche il grande ritorno delle notti brave al Jimmy’z Monte-Carlo, la discoteca più iconica della Riviera francese, con i DJ di musica elettronica più in voga. Un bell’omaggio a Regine, colei che ha creato questa istituzione nel 1970 e che è venuta a mancare proprio quest’anno.

17 giugno: Serata KINKY ROCK STAR – Ollie & Solly

24 giugno: Ollie & Solly + Jim Leblanc

7 luglio: Serata GO DEEP – LAOLU / Sound of Ritual – ILAN

9 luglio: Nico de Andrea

14 luglio: Serata GO DEEP: Salomé Le Chat + Bird Of Mind

21 luglio: Serata GO DEEP: Black Coffee + Angelos

22 luglio: BRAZILIAN NIGHT – Vintage Culture + Marina Diniz

28 luglio: Serata GO DEEP – Artbat

29 luglio: Diplo

4 agosto: Serata GO DEEP – &ME + Jimi Jules + LAOLU

5 agosto: Martin Solveig

11 agosto: Serata GO DEEP: Blond:Ish

18 agosto: Moojo / Arodes / Damian Lazarus

20 agosto: Nico de Andrea

26 agosto: Kungs

COYA Monte-Carlo (aperto fino al 29 ottobre 2022 dal martedì alla domenica (mercoledì-domenica a ottobre), dalle 19:00 alle 2:00). Prenotazioni: +377 98 06 20 00

Jimmy’z Monte-Carlo (aperto fino all’8 ottobre 2022 il venerdì e il sabato dalle 23:30 all’alba e dal 6 luglio al 27 agosto dal mercoledì alla domenica). Prenotazioni: +377 98 06 70 68 o +33 6 80 86 21 08

