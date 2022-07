House of Gucci ou Top Gun, vous avez du choix face à la mer !

Quel plaisir de se délecter d’un bon film en plein air et, qui plus est, face à la mer. Le Monaco Open Air ouvert depuis le 18 juin a annoncé sa nouvelle programmation jusqu’à la clôture de ce programme en septembre.

C’est un joli catalogue éclectique que propose le cinéma de Monaco. Dès le 27 juillet, le film Elvis est à l’affiche. Le lendemain, House of Gucci prend place au parking du Chemin des pêcheurs. Le film retrace l’histoire qui a secoué la péninsule italienne et plus généralement le monde de la mode. Des films plus récents comme Thor: Love and Thunder, Top Gun, ou encore Minions: The Rise of Gru seront aussi proposés dans les semaines qui viennent.

Confortablement installés sur des coussins, canapés et fauteuils, les spectateurs pourront profiter de leur film sur un écran géant de 220m². Le plus grand d’Europe. Petite précision, les films seront tous diffusés en version originale et sous-titrée en français.

LIRE AUSSI : « Le Chat déambule » débarque au Larvotto pour le plus grand plaisir du Prince Albert II

© The Monaco Open Air Cinema

Infos pratiques :