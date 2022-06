Les bars d’été ont la côte à Monaco. Au Solarium, le Malizia Mar rouvre ses portes pour la seconde fois.

Sur le Solarium du Quai Casiraghi, le Malizia Mar est de retour, après un premier été réussi l’an passé. Le restaurant vient tout juste de rouvrir et le sera jusque fin octobre. Au micro de Monaco Info, Fabrice Ramirez, directeur de l’établissement, nous en dit plus : « Nous serons ouverts tous les jours […] Il y aura de l’animation musicale […] Et une belle carte de produits frais ».

Le restaurant profite des nouveaux aménagements de la digue du Port Hercule. « L’idée était d’embellir cet espace qui est la porte d’entrée maritime de la Principauté » explique Stéphane Mélan, Chef de Section à la Direction de l’Aménagement Urbain, également à Monaco Info. Des aménagements en bois qui accompagnent et rendent plus confortable la digue et son béton.