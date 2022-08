L’AS Monaco s’est inclinée au bout de la prolongation face au PSV Eindhoven (3-2), ce mardi soir au Pays-Bas. Après le match nul à l’aller (1-1), l’ASM ne verra pas les barrages. Les Monégasques disputeront la Ligue Europa cette saison.

Le match : 3-2

Comme l’an dernier, Monaco a manqué d’un rien sa qualification directe pour la phase de groupes. Comme l’an dernier, Monaco y a cru jusqu’au bout. Comme l’an dernier, Monaco a échoué aux portes de la Ligue des champions. Comme l’an dernier, Monaco a été victime de la suppression de la règle du but à l’extérieur. Et comme l’an dernier, Monaco a manqué de ce brin de chance, qui fait parfois basculer les destins.

En touchant à deux reprises les montants par l’intermédiaire de Guillermo Maripan (54′) et Breel Embolo (93′) et en se faisant rejoindre au score dans les derniers instants de la partie sur un but à la limite du hors-jeu inscrit par Érick Gutiérrez (89′), les Monégasques ont décidément cruellement manqué de réussite, dans une rencontre à deux vitesses.

D’abord dépassés en première période et menés logiquement au score suite à une réalisation de Joey Veerman (21′) comme à l’aller, les hommes de Philippe Clement ont complètement renversé la partie au retour des vestiaires, dans le sillage de ses entrants (voir ci-dessous). Guillermo Maripan (58′) et Wissam Ben Yedder (70′) ont permis à Monaco de reprendre l’avantage.

Mais dans les derniers instants de la partie, les Monégasques ont vu une première fois leur rêve s’envoler avec cette égalisation. Avant cet énorme coup de massue au cours de la prolongation, avec le but de Luuk de Jong (109′) synonyme d’élimination. Dominateurs lors des deux matchs, Monaco n’a pas été récompensé et devra se contenter, comme la saison dernière, de la Ligue Europa.

Le fait de jeu : Et Luuk de Jong a surgi

Muselé dans les airs par Axel Disasi pendant toute la rencontre, l’international néerlandais a eu besoin d’une seule occasion pour se montrer décisif.

Sur un ballon dans la surface, Luuk de Jong s’est élevé plus haut que la défense monégasque pour claquer le ballon au fond des filets (109′). Comme un symbole pour celui qui est revenu aux Pays-Bas pour se relancer après un passage délicat au FC Barcelone.

La perf’ : Les entrants avaient pourtant tout changé

C’est un refrain que l’on pourrait entendre à plusieurs reprises cette saison. Mais cette fois, cela n’a pas suffi. Dans le sillage de Breel Embolo, Krépin Diatta et Caio Henrique, le visage de l’AS Monaco a été complètement métamorphosé en deuxième période.

Le premier a apporté sa puissance, le second sa percussion et le troisième sa justesse, permettant à l’ASM de renverser la rencontre. Jusqu’au but d’Érick Gutiérrez…

Le chiffre : 3

Comme le nombre de fois où les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont touché les montants sur l’ensemble des deux rencontres.

La déclaration : « On a fait un gros match collectivement »

Axel Disasi : « C’est cruel. On a fait un gros match collectivement. Même si on a perdu, je pense que l’on a été la meilleure équipe sur l’ensemble des deux matchs. Le football, c’est aussi l’efficacité et ils l’ont été. On peut sortir la tête haute, même si l’on est très déçu. La saison est longue, on va vite devoir digérer tout ça et passer à autre chose. »