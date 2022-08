Pierre Dartout, Ministre d’Etat, avec l’aide de Frédéric Genta ont décidé de rendre la Principauté encore plus attractive.

La visite des entreprises monégasques se poursuit. Après s’être rendu dans trois entreprises attractives de la Principauté entre mai et juin, le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, a visité deux nouvelles entreprises, SBM Offshore et Techni-Pharma.

Ces deux entreprises font la fierté de la Principauté. Elles attirent de nouveaux acteurs grâce à leur savoir-faire et leur innovation. Une attractivité qui est devenue depuis plusieurs mois la priorité du Gouvernement.

Techni-Pharma, le savoir-faire pharmaceutique

La première société, implantée à Fontvieille, est un des fleurons pharmaceutiques de la Principauté. Fondée en 1956, Techni-Pharma est spécialisée dans les domaines thérapeutiques de l’ORL, la gastro-entérologie et l’oncologie. Le Minsitre a découvert ses locaux le 26 juillet.

Pas moins de 45 millions de médicaments sont produits sur les terres monégasques et expédiés dans toute la France. A présent, la société voit grand et espère s’exporter à l’international, plus précisément en Asie et en Amérique du Sud.

SBM Offshore, le savoir-faire énergétique

Deux jours plus tard, Pierre Dartout et Céline Caron, Ministre de l’Équipement, de l’Environnement de l’Urbanisme, ont rencontré les dirigeants de la Single Buoy Moorings (SBM) Offshore.

Aussi située à Fontvieille, l’entreprise, âgée d’une cinquantaine d’années, s’est spécialisée dans le développement et l’exploitation d’énergies renouvelables dans les eaux profondes. Enjeu important pour notre société et d’autant plus pour la Principauté qui souhaite atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.