Graphic Service, 3X Engineering, Atoms, trois sociétés qui prouvent le savoir-faire, l’innovation et l’attractivité économique de Monaco.

Une Principauté encore plus attractive. Voilà, la nouvelle priorité du Gouvernement Princier. Pour cela, Frédéric Genta a récemment été nommé Délégué Interministériel à l’Attractivité et à la Transition Numérique sous l’autorité directe de Pierre Dartout, Ministre d’État.

Le 12 mai, les deux membres du Gouvernement confiaient à Monaco Tribune leurs premières idées pour augmenter l’attractivité de la Principauté. Une modernisation du Droit commercial, une potentielle solution pour loger les salariés pendulaires ou encore le placement du numérique au cœur de tous les projets avaient été évoqués.

Pour mener au mieux sa mission, Pierre Dartout a initié, depuis quelques jours, une visite des entreprises et industries monégasques qui font la fierté de la Principauté et attirent par leur innovation et leur savoir-faire.

Graphic Service

Fondé en 1980, Graphic Service a été la première entreprise à recevoir la visite du Ministre d’État, le 20 mai. Premièrement imprimeur, la société a su prendre le virage du numérique afin d’adapter leurs offres, ce qui leur a valu d’être félicité par le Ministre.

3X Engineering

Le 24 mai, Pierre Dartout s’est rendu dans les locaux de 3X Engineering, entreprise spécialisée dans la conception, la réparation et l’installation de canalisations, notamment dans l’industrie pétrolière. Présente aux quatre coins du monde, elle rayonne à l’international et montre le savoir-faire industriel et l’innovation dont dispose Monaco.

Atoms

Atoms est la dernière société, en date, à recevoir la visite de Pierre Dartout, le 30 mai. Spécialisée dans les équipements aéronautiques, ferroviaires ou navals, les plus grandes entreprises comme Thales, Airbus, Bombardier ou encore la SNCF sont leurs clients.

Nul doute que le Ministre d’État va continuer ses rencontres avec les entreprises qui font Monaco et participent à son attractivité.