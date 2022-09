Des jeux et des quizz sont proposés ce vendredi 16 septembre, à la fois aux soignants mais aussi au grand public, dans les salles d’attente et dans l’accueil de l’établissement.

Connaissons-nous toujours les risques liés aux médicaments que l’on ingère ? La réponse est non. C’est pourquoi la journée mondiale de la sécurité des patients est primordiale pour sauver des vies. Cet événement, à l’initiative de l’OMS il y a quatre ans, est axé cette année sur l’importance de mettre en place des systèmes pour rendre l’utilisation des médicaments plus sûre et lutter contre les pratiques dangereuses, comme la polypharmacie, soit la prise de quatre médicaments et plus aux indications diverses.

À Monaco, la loi n° 1.518 du 21 décembre 2021 relative à l’exercice de la pharmacie, a permis de moderniser et de mieux encadrer les règles de dispensation des médicaments au sein des officines de ville, y compris par Internet, mais aussi au sein des établissements de soins.

À l’occasion de cette journée mondiale, le CHPG a organisé un certain nombre de jeux destinés aux professionnels de santé mais aussi au public dans les salles d’attente et dans son hall d’accueil. Le but étant de tester leurs connaissances et in fine, de faire passer les bons messages.