Les Monégasques sont allés s’imposer sur la pelouse de l’Étoile Rouge Belgrade (0-1), ce jeudi soir, pour le compte de la première journée de Ligue Europa.

Le match : 0-1

Dans une ambiance incandescente, comme seul le « Marakana » peut nous offrir, l’AS Monaco a décroché sa première victoire dans cette campagne 2022-2023 de Ligue Europa.

Alors qu’ils restaient sur quatorze matchs en Coupe d’Europe avec seulement une seule défaite à leur compteur, les Serbes du Partizan Belgrade ont concédé la défaite ce jeudi soir face à l’AS Monaco.

Dans une rencontre riche en occasions, où les deux équipes ont failli ouvrir le score en première période, les hommes de Philippe Clement ont fini par trouver le chemin des filets sur penalty en fin de match.

Si Guélor Kanga a bien faili marquer le premier en trouvant le poteau (56′), c’est finalement les Monégasques qui se sont imposés grâce à ce penalty transformé par Breel Embolo (74′) après une faute dans la surface de réparation sur Aleksandr Golovin.

Une première victoire à l’extérieur qui permet à l’AS Monaco de débuter sa campagne de Ligue Europa de la meilleure des manières. Prochain rendez-vous pour les Monégasques dans la compétition, jeudi prochain (18h45) au Louis II face à Ferencvaros.

Le fait de jeu : Un penalty qui change tout

À la suite d’un déboulé de Krépin Diatta sur le côté droit, ce dernier centre à destination d’Aleksandr Golovin, qui se voit bousculer dans la surface de réparation suite à un contact avec Slavoljub Srnic. L’arbitre de la rencontre n’hésite pas et siffle un penalty, transformé par Breel Embolo (74′).

L’unique but d’une rencontre qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais qui a finalement souri à l’AS Monaco. Des Monégasques qui auraient pu doubler la mise sur un nouveau penalty après un contact entre Aleksandar Dragovic et Breel Embolo (89′). Mais après visionnage de la Var, Harm Osmers a décidé d’annuler ce qui aurait pu être le deuxième penalty de la rencontre pour les Monégasques.

Le chiffre : 9

Comme le nombre de matchs cette saison où l’AS Monaco a marqué au moins un but toutes compétitions confondues, soit à chacune de leurs sorties officielles.

La décla’ : « On voulait se battre pour ramener les trois points »

Breel Embolo : « On savait que ça serait un match difficile, dans une ambiance chaude. On voulait se battre pour ramener les trois points, on l’a fait, c’est une bonne chose. On s’est procuré plusieurs occasions. On a confiance en nos qualités. On a fait le plus important, c’est une belle soirée pour l’AS Monaco. »